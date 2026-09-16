«А острова-то не потонут?»: Лавров пошутил про турпоток россиян на Мальдивы

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Василиса Власова
Василиса Власова 22 0

Политик сыронизировал в рамках выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

Лавров пошитил про туристический поток россиян на Мальдивы

Фото: © РИА Новости/ Владимир Смирнов

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Лавров пошитил про туристический поток россиян на Мальдивы

Глава российского МИД Сергей Лавров с иронией отреагировал на прогноз мальдивского журналиста о возможном росте числа российских туристов до одного миллиона в год. Лавров поинтересовался, не потонут ли Мальдивы от такого потока россиян. Политик сыронизировал по этому поводу во время выступления на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.

«А острова-то не потонут у вас от этого?» — с иронией спросил глава российского МИД.

После этого политик поинтересовался, каков общий ежегодный туристический поток на Мальдивы из всех стран. Журналист потянулся к телефону, чтобы уточнить данные, и Лавров в шутку отметил, что вполне мог бы найти эту информацию таким образом и сам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто виноват в упущенном шансе на разрешение конфликта в Украине, по словам Сергея Лаврова. Тогда он выступил перед московским дипкорпусом. Политик подчеркнул, что Россия все еще остается готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса и никогда не пыталась затягивать этот процесс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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