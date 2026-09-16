Старые клоунские костюмы Зеленского сгорели при пожаре на «Квартале 95»
Воспламенение произошло в результате атаки дронов.
Фото: ИТАР-ТАСС/ТАСС
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Костюмы Зеленского сгорели при пожаре на «Квартале 95»
На Украине сгорел склад студии «Квартал 95», одним из основателей которой является глава киевского режима Владимир Зеленский. Пожар уничтожил декорации и костюмы, которые использовались на концертах и съёмках.
«Было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит нашей студии», — говорится в сообщении студии в Facebook*.
На складе хранились декорации и костюмы, которые труппа использовала на протяжении двух десятилетий — на концертах, а также при съёмках шоу, фильмов и сериалов. Студия также опубликовала снимки горящего здания, предоставленные украинской службой по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Зеленский резко сменил риторику и теперь заговорил о мире. Ранее лидер киевского режима считал, что победа украинской стороны вполне возможна. По словам Зеленского, причина его перемены заключается в количестве человеческих потерь.
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