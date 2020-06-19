СК намерен возбудить уголовное дело по факту массовых захоронений времен ВОВ под Псковом
В ближайшее время оно может быть переквалифицировано в геноцид.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, СК РФ
Следственный комитет сегодня планирует возбудить уголовное дело по факту обнаружения в Псковской области массового захоронения пленных солдат и мирных граждан, включая детей во времена Великой Отечественной войны. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал руководитель СК РФ по Псковской области Петр Крупеня.
«В течение трех-четырех дней это уголовное дело будет переквалифицировано в геноцид, потому что мы видим, что здесь творилось в тот момент и будем искать виновных в этом. Дабы и молодчики и те СС-совцы, которые сегодня маршируют по странам Европы, которые находились на нашей территории и осуществляли злодеяния понесли заслуженную уголовную отвественность», — подчеркнул Крупеня.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, следственный комитет начал проверку после страшной находки в Псковской области. Поисковики обнаружили человеческие останки недалеко от места, где находился нацистский концлагерь Моглино. Уже понятно, что это — массовое захоронение. По оценкам историков, в годы войны там были уничтожены порядка трех тысяч пленных советских солдат и мирных граждан, в том числе детей.
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