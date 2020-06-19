Продолжается сбор заявлений от желающих проголосовать на дому или дистанционно граждан

Более полутора миллионов заявок принято от граждан, желающих проголосовать по поправкам в Конституцию не по месту регистрации, а по фактическому пребыванию. Все они обработаны технологией «Мобильный избиратель».

ЦИК в целях безопасности предусмотрел и иные формы голосования — электронное и на дому, по ним тоже активно идет сбор заявлений. Прием продлится до 21 июня. Заявки можно подать на Едином портале госуслуг, в любом территориальном избиркоме, а также в МФЦ. Само голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.

В избирком Петербурга уже переданы бюллетени для голосования. Их почти четыре миллиона. И все они распределены по территориальным комиссиям.