Продолжается сбор заявлений от желающих проголосовать на дому или дистанционно граждан

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Заявки можно подать до 21 июня на Едином портале госуслуг, в любом территориальном избиркоме, а также в МФЦ.

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Фото, видео: globallookpress.com / АГН Москва, 5-tv.ru

Более полутора миллионов заявок принято от граждан, желающих проголосовать по поправкам в Конституцию не по месту регистрации, а по фактическому пребыванию. Все они обработаны технологией «Мобильный избиратель».

ЦИК в целях безопасности предусмотрел и иные формы голосования — электронное и на дому, по ним тоже активно идет сбор заявлений. Прием продлится до 21 июня. Заявки можно подать на Едином портале госуслуг, в любом территориальном избиркоме, а также в МФЦ. Само голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.

В избирком Петербурга уже переданы бюллетени для голосования. Их почти четыре миллиона. И все они распределены по территориальным комиссиям.

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