Врачи и музыканты ЗВО поздравили ветеранов медицинской службы в Воронеже

Накануне Дня медицинского работника, отмечаемого в России в третье воскресенье июня, сотрудники 416-го воронежского военного госпиталя и коллектив военного оркестра танкового полка Западного военного округа поздравили ветеранов медицинской службы. На аллее славы у мемориала военным медикам, прошедшим Великую Отечественную войну, музыканты устроили плац-концерт с элементами хореографии.

Особые поздравления достались старейшему в России ветерану медицинской службы — хирургу, подполковнику Аркадию Королицкому. После вручения цветов и памятных подарков под аккомпанемент 89-летнего ветерана сотрудники госпиталя исполнили его любимую песню «Темная ночь», написанную в 1943 году композитором Богословским и поэтом Агатовым.

Помимо самоотверженной работы хирургом Аркадий Михайлович Королицкий пронес через всю жизнь уникальное увлечение — несмотря на преклонный возраст, он до сих пор играет на фортепиано. Свой инструмент он на протяжении 76 лет возил за собой по всей стране и даже в далекую Монголию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о персональном параде Победы для двух ветеранов Великой Отечественной войны из Луги в Ленинградской области.