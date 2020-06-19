Врачи и музыканты ЗВО поздравили ветеранов медицинской службы в Воронеже
Особые поздравления достались старейшему военному врачу подполковнику Аркадию Королицкому. Под его аккомпанемент медики спели любимую песню ветерана.
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Фото, видео: пресс-служба ЗВО
Накануне Дня медицинского работника, отмечаемого в России в третье воскресенье июня, сотрудники 416-го воронежского военного госпиталя и коллектив военного оркестра танкового полка Западного военного округа поздравили ветеранов медицинской службы. На аллее славы у мемориала военным медикам, прошедшим Великую Отечественную войну, музыканты устроили плац-концерт с элементами хореографии.
Особые поздравления достались старейшему в России ветерану медицинской службы — хирургу, подполковнику Аркадию Королицкому. После вручения цветов и памятных подарков под аккомпанемент 89-летнего ветерана сотрудники госпиталя исполнили его любимую песню «Темная ночь», написанную в 1943 году композитором Богословским и поэтом Агатовым.
Помимо самоотверженной работы хирургом Аркадий Михайлович Королицкий пронес через всю жизнь уникальное увлечение — несмотря на преклонный возраст, он до сих пор играет на фортепиано. Свой инструмент он на протяжении 76 лет возил за собой по всей стране и даже в далекую Монголию.
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