Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) поздравили фронтовиков парадом военной техники в городе Луга в Ленинградской области.

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Фото, видео: пресс-служба Западного военного округа, 5-tv.ru

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День Победы

В Ленинградской области для двух героев Великой Отечественной устроили персональный парад. Жителей города Луги поздравили солдаты и офицеры Западного военного округа. А оркестр исполнил их любимые песни. И, как увидел корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер, подпевали и поздравляли все соседи. Подробности в репортаже.

Сюрприз, который утаить не удалось. Едва Валентин Гребнев увидел военных под окнами — надел пиджак с орденами. С балкона за происходящим наблюдать не стал, спустился во двор. Здесь его боевой путь знает каждый. Воевал в партизанском отряде под родной Лугой, участвовал в ее освобождении.

Впервые парад для него персональный. И впервые торжество началось с дезинфекции, а лица соседей скрывали медицинские маски. Но даже они помешали спеть всем двором.

Противотанковые пушки, системы залпового огня «Град», разведмашины, во главе колонны вездеход-амфибия ЛуАЗ. Рев моторов и все новые удивленные зрители — в окнах и на улице появились портреты ветеранов «Бессмертного полка».

В соседнем дворе поздравления принимал герой Советского Союза Александр Семенов. В 1944-м его самоходка прорвалась в тыл врага. Экипаж уничтожил два противотанковых орудия, четыре машины и несколько десятков немецких солдат. Лейтенант Семенов был ранен, но шесть часов продолжал командовать боевой машиной. Трансляцию этого парада герою показывала дочь на ноутбуке

Праздник, 75-я годовщина которого проходит с жесткими коррективами: парады и концерты во дворах, шествие «Бессмертного полка» в интернете и новая борьба с врагом — коронавирусом. Но в близости этой победы ветераны не сомневаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам в День Победы.

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