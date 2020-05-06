В Ленобласти для двух героев Великой Отечественной войны устроили персональный парад
Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) поздравили фронтовиков парадом военной техники в городе Луга в Ленинградской области.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Фото, видео: пресс-служба Западного военного округа, 5-tv.ru
В Ленинградской области для двух героев Великой Отечественной устроили персональный парад. Жителей города Луги поздравили солдаты и офицеры Западного военного округа. А оркестр исполнил их любимые песни. И, как увидел корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер, подпевали и поздравляли все соседи. Подробности в репортаже.
Сюрприз, который утаить не удалось. Едва Валентин Гребнев увидел военных под окнами — надел пиджак с орденами. С балкона за происходящим наблюдать не стал, спустился во двор. Здесь его боевой путь знает каждый. Воевал в партизанском отряде под родной Лугой, участвовал в ее освобождении.
Впервые парад для него персональный. И впервые торжество началось с дезинфекции, а лица соседей скрывали медицинские маски. Но даже они помешали спеть всем двором.
Противотанковые пушки, системы залпового огня «Град», разведмашины, во главе колонны вездеход-амфибия ЛуАЗ. Рев моторов и все новые удивленные зрители — в окнах и на улице появились портреты ветеранов «Бессмертного полка».
В соседнем дворе поздравления принимал герой Советского Союза Александр Семенов. В 1944-м его самоходка прорвалась в тыл врага. Экипаж уничтожил два противотанковых орудия, четыре машины и несколько десятков немецких солдат. Лейтенант Семенов был ранен, но шесть часов продолжал командовать боевой машиной. Трансляцию этого парада герою показывала дочь на ноутбуке
Праздник, 75-я годовщина которого проходит с жесткими коррективами: парады и концерты во дворах, шествие «Бессмертного полка» в интернете и новая борьба с врагом — коронавирусом. Но в близости этой победы ветераны не сомневаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам в День Победы.
- 6 мая
- Какая авиатехника пролетит в День Победы над Москвой, Петербургом и другими городами?
- 6 мая
- Лукашенко рассказал Путину о подготовке к параду в честь 75-летия Победы в ВОВ
- 6 мая
- Видео: парад военной техники прошел во дворе жилого дома в Ленобласти
- 5 мая
- Надежда Бабкина после госпитализации призвала фанатов дружно спеть «День Победы»
- 5 мая
- В СК призвали сотрудников и студентов поддержать акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате
- 5 мая
- Чем угощают гостей на приемах у Путина по случаю Дня Победы?
- 5 мая
- Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках в онлайн-караоке
- 4 мая
- Акции «Бессмертный полк» на Украине не будет
- 4 мая
- Песков рассказал о планах Путина на 9 мая
- 4 мая
- В Коми спешно сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
Читайте также
27%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?