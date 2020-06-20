«Лучше бы к Собчак сходила»: Ивлеева рассказала, как ее пытались «разнести» на шоу

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Карина Бернтгольц
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Ведущая стала героиней очередного выпуска программы «Что было дальше?».

«Лучше бы к Собчак сходила»: Ивлеева рассказала, как ее пытались «разнести» на шоу

Фото: Instagram @_agentgirl_

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева поделилась впечатлениями от участия в YouTube-шоу «Что было дальше?». Согласно правилам программы, звезда должна была рассказать необычную историю, в то время как комики старались ее перебить, вставляя шутки и подколы. В результате повествование растягивалось на длительное время.

Юмористам Ивлеева решила рассказать о том, как во время съемок передачи «Орел и решка» в Берлине вместе со съемочной группой попала в ночной клуб, гости которого группами занимались сексом. Там ведущей предложили раздеться.

Скриншот с YouTube @LABELCOM

По ходу рассказа блогера стендап-комики пытались поставить ее в неловкое положение, однако сделать это так и не удалось.

«История о том, как пытались, но не смогли <…>. Ну, типа, зачем звать девочку на шоу, если вы не можете ее разнести? Хм… Лучше бы к Собчак сходила», — подытожила Ивлеева.

Вероятно, подобным высказыванием ведущая намекнула на свои отношения с Ксенией Собчак, которые не сложились после личной встречи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собчак высмеяла Ивлееву и Бузову за купание в макаронах. За них вступились Максим Галкин и Тина Канделаки.

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