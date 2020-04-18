Собчак высмеяла «купающихся в макаронах» Бузову и Ивлееву. За них заступился Галкин

Телеведущая призналась, что хочет «развидеть то, что происходит с некоторыми гражданами» в самоизоляции из-за коронавируса.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Тема:
Ольга Бузова Эпидемия коронавируса

Российская ведущая Ксения Собчак раскритиковала российских звезд и обычных людей за странные поступки во время самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Гневный пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Я прям иногда развидеть хочу то, что происходит с некоторыми гражданами на карантине. Взрослые, вроде, люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос и купаются в макаронах», — написала Собчак.

Она призналась, что уже побаивается заходить в соцсети из-за ожидания наткнуться на пост со слишком экстравагантным содержанием. Например, об депиляции в зоне бикини при помощи клея.

«Непонятно уже что хуже — сам вирус или его последствия для неокрепшей людской психики», — подытожила телеведущая.

Instagram @xenia_sobchak

Как отмечает ФАН, в тексте Собчак отсылает к недавнему конфликту между певицей Ольгой Бузовой и блогером Настей Ивлеевой. Первая недавно сфотографировалась в ванне, заполненной лапшой быстрого приготовления, а вторая сделала жесткую пародию на это. За девушек в комментариях заступился Максим Галкин.

Instagram @buzova86, @_agentgirl_

«Да, ладно тебе! Живут люди, легко, с иронией, других веселят. Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался — подумаешь», — написал он.

Юморист призвал Собчак подать другим звездам правильный пример, сделав более интеллектуальный контент. В пример он привел свой шуточный поэтический баттл с Ивлеевой, который они провели в прямом эфире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак и ее муж Константин Богомолов раскрыли правила поведения в спальне. Откровениями они поделились во время прямого эфира в Instagram из-за самоизоляции.

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