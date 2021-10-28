Какими будут в старости представители всех знаков зодиака?

Астрологи предположили, как смогут встретить старость представители разных знаков зодиака. Если одни в зрелом возрасте начнут вести себя спокойно и рассудительно, другие до последнего не смогут смириться с мыслью о том, что молодые годы промчались безвозвратно.

Овен

Овны относятся к той группе людей, которая старается оттянуть старость до последнего момента. Вечно активные представители этого знака зодиака не готовы сложить руки и окунуться в безделье. Даже на пенсии они найдут для себя массу занятий, на которые раньше не хватало времени.

Телец

Бабушки и дедушки, которые вырастают из Тельцов, кажутся довольно скверными. Представители этого знака зодиака в пожилом возрасте отдаляются от родных и становятся единоличниками. Кроме того, они никогда не держат язык за зубами и критикуют все и всех.

Близнецы

Безрассудные Близнецы проживают такую безумную молодость, которая им запомнится до старости. Причем не только из-за обилия интересных моментов, но и из-за проблем со здоровьем, вызванных юношеской беспечностью. Впрочем, некоторым удается это миновать и проводить старость так же активно, как юношеские годы.

Рак

Раки на пенсии всегда живут обеспеченно, поскольку всю сознательную часть жизни копили деньги на этот период. Представители этого знака зодиака посвящают себя семье и, в частности, внукам.

Лев

Львы на пенсии становятся более требовательными к окружающим. Представителям этого знака зодиака постоянно не хватает заботы, и они ее ждут отовсюду: как от родственников, так и знакомых. Чтобы понравиться пожилому Льву, достаточно протянуть ему руку помощи.

Девы

Девы в старости начинают критиковать молодежь и доставать своими нравоучениями окружающих. Перфекционизм даже в старости не дает им покоя, поэтому представители этого знака зодиака требуют идеального выполнения задач от других.

Весы

Весы в старости в отличие от других знаков зодиака становятся крайне озабочены своей внешностью. Нередко они делают пластические операции и скупают половину магазина косметики в надежде «омолодиться».

Скорпион

Скорпионы в старости становятся крайне пессимистичными. Все то, что в молодом возрасте они скрывали от окружающих, в зрелом, наконец, выплывает наружу и начинает всех вокруг раздражать.

Стрелец

Стрельцы всегда стараются идти в ногу со временем, невзирая на свой возраст. Из них вырастают те самые старики, которые надевают молодежную одежду и в речи используют молодежный сленг.

Козерог

Козероги в зрелом возрасте наконец начинают жить для себя. Многие находят новые увлечения, заводят романы и много путешествуют. Они начинают осваивать новые увлечения, на которые раньше не хватало времени, и подают пример своим ровесникам.

Водолей

Бережно к своему времени относятся и Водолеи. Они хорошо знают, что такое тайм-менеджмент и даже в старости стараются грамотно строить планы и выполнять их. Продуктивности этих знаков зодиака можно только позавидовать.

Рыбы

А вот Рыбы наоборот нередко расслабляются в зрелом возрасте и переключаются на семейные ценности. Прогулка с внуками становится для них куда важнее деловой встречи, рассказывает канал Яндекс-Дзен «Корпорация умных».