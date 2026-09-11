Китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 14 по 20 сентября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».

Эта позитивная неделя — энергетический аванс перед следующей. Успейте сделать все важное в эти дни, потому что дальше будет равноденствие и гораздо более спокойная энергетически неделя. Если не считать понедельника, то вся неделя выглядит весьма перспективно: самые важные дела можно намечать на вторник и субботу, однако и другие дни не отстают. Вопросы здоровья лучше не решать в понедельник и субботу, остальные дни подойдут очень хорошо.

Понедельник, 14 сентября 2026 года

День Золотого Кролика

5-tv.ru

Разрушитель месяца, который не дает начать долгосрочный проект и достойно его завершить. К тому же, этот день несет в себе энергии абордажного крюка и красного феникса. В нем очень сильны негативные проявления металлических энергий, поэтому он несет в себе риски ошибок, сплетен, ссор и конфликтов, штрафов и даже травм.

Структура дня — «Белый тигр в действии» — не сулит ничего хорошего. Лучше занять позицию стороннего наблюдателя, в активных действиях не участвовать.

Совет книги перемен: стратегия развития интуиции. Безусловная искренность не пытается кого-то убедить, а просто такая, какая есть, и поэтому вызывает естественный отклик. Здесь речь о состоянии, когда нет внутренних противоречий и масок, тогда даже самые невосприимчивые отзываются.

Вторник, 15 сентября 2026 года

День Водного Дракона

5-tv.ru

Чистая водная энергия находится в идеальном балансе в этот день. Он находится под особым покровительством Луны, которая блестяще поможет во всех деловых встречах, переговорах, путешествиях, торговых вопросах.

В этот день хорошо переезжать и начинать путешествия, ремонты, делать крупные инвестиции и покупки. Его нельзя однозначно назвать идеальным. Дела, которые будут начаты сегодня, пойдут медленно, но будут иметь самое благоприятное завершение.

Совет книги перемен: стратегия подготовки себя к великим делам. Образ плотины на горной реке — вода собирается, давление растет, но конструкция не ломается, а концентрирует энергию.

Среда, 16 сентября 2026 года

День Водной Змеи

5-tv.ru

Умеренный день под покровительством Юпитера, получает позитивный набор поддерживающих энергий. Луна проходит через счастливую стоянку Кареты, которая связана с созвездием Ворона и помогает прийти к согласию, начать успешное сотрудничество, прекрасное созвездие для покупки машины, продаж, творческих занятий.

Офицер дня также благоприятен. Правда, древние тексты в своих оценках более сдержанны и советуют этот день для дел второго или даже третьего уровня важности. Энергия дня немного сумбурная, переменчивая, сулит препятствия и трудности, а также недопонимание. Поэтому лучше выбирать дела не слишком на виду, заниматься теневой, но очень важной работой.

Совет книги перемен: стратегия решительного действия. Победа достигается не грубой силой, а открытостью, ясностью и великодушием.

Четверг, 17 сентября 2026 года

День Деревянной Лошади

5-tv.ru

Имеет очень весомую поддержку от энергий. Хорош для получения наград, сбора урожая, получения результатов долгой работы. Это хороший день и для финансовых мероприятий. Дела, начатые сегодня, будут иметь хорошую поддержку, проекты завершатся успешно.

Луна в созвездии Рога будет поддерживать позитивный настрой и будет способствовать росту дохода. Да и вообще это созвездие приносит хорошие новости и возможности для накопления активов.

Совет книги перемен: стратегия построения творческого замысла. Самая мощная и самая мужская гексаграмма, олицетворение созидательной силы, инициативы, творчества и движения вперед.

Пятница, 18 сентября 2026 года

День Деревянной Козы

5-tv.ru

Умеренно позитивный день, суперважные дела лучше на него не намечать, но для дел второго уровня важности он подойдет. Сатурн очень сильный в этот день — его тяжелая, угрюмая и медленная энергия создает почву для скандалов, разбирательств, недопонимания.

Велик риск наделать ошибок. Поэтому лучше всего действовать постепенно и консервативно. Спешить не следует. Чтобы потом не потратить дополнительное драгоценное время на исправление ошибок, которые были допущены в суете или горячке.

Совет книги перемен: стратегия подключения к источникам питания. Гексаграмма про неиссякаемый внутренний источник, общие ресурсы и необходимость поддерживать к ним доступ.

Суббота, 19 сентября 2026 года

День Огненной Обезьяны

5-tv.ru

Очень благоприятен, получает счастливые звезды, которые способствуют коммуникации. Небесная добродетель и добродетель месяца также помогут в путешествиях, земляных работах, стройках, переездах, запусках проектов. Его нельзя назвать безупречным из-за структуры и негативных влияний Луны.

К тому же это день болезней, врачебные процедуры могут быть неблагоприятными или могут быть трудности с заживлением после медицинских вмешательств. На этой неделе много дней, которые подойдут для вопросов здоровья. По сути, это один из двух дней, которые для медицины не годятся.

Совет книги перемен: стратегия разрешения напряженности. Момент, когда давление спадает, преграды рушатся и появляется возможность двигаться дальше, но действовать нужно вовремя и правильно: либо быстро завершать дело, либо осознанно возвращаться к покою.

Воскресенье, 20 сентября 2026 года

День Огненного Петуха

5-tv.ru

Умеренно благоприятный день, под особым влиянием Венеры. Или металлической звезды. Это очень хороший день для романтических знакомств, встреч. Он даст мощную поддержку экзаменам и в решении денежных вопросов. Это хорошее время для того, чтобы нейтрализовать негативные влияния или разбираться с нарушением ваших прав.

Но будьте внимательны — если в вашей карте есть петух, то есть вы родились в год петуха или месяц петуха, есть вероятность, что вы можете получить наказание в результате исполнения своих желаний из-за структуры самонаказания. Старайтесь верно оценивать ситуацию и считывать сигналы с холодной головой.

Совет книги перемен: стратегия установления контакта. Гексаграмма про чуткость, когда два разных начала отзываются друг на друга, словно камертоны, и вместе создают новый тон.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на сентябрь 2026 года.

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