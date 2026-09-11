Китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
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5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 14 по 20 сентября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».
Эта позитивная неделя — энергетический аванс перед следующей. Успейте сделать все важное в эти дни, потому что дальше будет равноденствие и гораздо более спокойная энергетически неделя. Если не считать понедельника, то вся неделя выглядит весьма перспективно: самые важные дела можно намечать на вторник и субботу, однако и другие дни не отстают. Вопросы здоровья лучше не решать в понедельник и субботу, остальные дни подойдут очень хорошо.
Понедельник, 14 сентября 2026 года
День Золотого Кролика
Разрушитель месяца, который не дает начать долгосрочный проект и достойно его завершить. К тому же, этот день несет в себе энергии абордажного крюка и красного феникса. В нем очень сильны негативные проявления металлических энергий, поэтому он несет в себе риски ошибок, сплетен, ссор и конфликтов, штрафов и даже травм.
Структура дня — «Белый тигр в действии» — не сулит ничего хорошего. Лучше занять позицию стороннего наблюдателя, в активных действиях не участвовать.
Совет книги перемен: стратегия развития интуиции. Безусловная искренность не пытается кого-то убедить, а просто такая, какая есть, и поэтому вызывает естественный отклик. Здесь речь о состоянии, когда нет внутренних противоречий и масок, тогда даже самые невосприимчивые отзываются.
Вторник, 15 сентября 2026 года
День Водного Дракона
Чистая водная энергия находится в идеальном балансе в этот день. Он находится под особым покровительством Луны, которая блестяще поможет во всех деловых встречах, переговорах, путешествиях, торговых вопросах.
В этот день хорошо переезжать и начинать путешествия, ремонты, делать крупные инвестиции и покупки. Его нельзя однозначно назвать идеальным. Дела, которые будут начаты сегодня, пойдут медленно, но будут иметь самое благоприятное завершение.
Совет книги перемен: стратегия подготовки себя к великим делам. Образ плотины на горной реке — вода собирается, давление растет, но конструкция не ломается, а концентрирует энергию.
Среда, 16 сентября 2026 года
День Водной Змеи
Умеренный день под покровительством Юпитера, получает позитивный набор поддерживающих энергий. Луна проходит через счастливую стоянку Кареты, которая связана с созвездием Ворона и помогает прийти к согласию, начать успешное сотрудничество, прекрасное созвездие для покупки машины, продаж, творческих занятий.
Офицер дня также благоприятен. Правда, древние тексты в своих оценках более сдержанны и советуют этот день для дел второго или даже третьего уровня важности. Энергия дня немного сумбурная, переменчивая, сулит препятствия и трудности, а также недопонимание. Поэтому лучше выбирать дела не слишком на виду, заниматься теневой, но очень важной работой.
Совет книги перемен: стратегия решительного действия. Победа достигается не грубой силой, а открытостью, ясностью и великодушием.
Четверг, 17 сентября 2026 года
День Деревянной Лошади
Имеет очень весомую поддержку от энергий. Хорош для получения наград, сбора урожая, получения результатов долгой работы. Это хороший день и для финансовых мероприятий. Дела, начатые сегодня, будут иметь хорошую поддержку, проекты завершатся успешно.
Луна в созвездии Рога будет поддерживать позитивный настрой и будет способствовать росту дохода. Да и вообще это созвездие приносит хорошие новости и возможности для накопления активов.
Совет книги перемен: стратегия построения творческого замысла. Самая мощная и самая мужская гексаграмма, олицетворение созидательной силы, инициативы, творчества и движения вперед.
Пятница, 18 сентября 2026 года
День Деревянной Козы
Умеренно позитивный день, суперважные дела лучше на него не намечать, но для дел второго уровня важности он подойдет. Сатурн очень сильный в этот день — его тяжелая, угрюмая и медленная энергия создает почву для скандалов, разбирательств, недопонимания.
Велик риск наделать ошибок. Поэтому лучше всего действовать постепенно и консервативно. Спешить не следует. Чтобы потом не потратить дополнительное драгоценное время на исправление ошибок, которые были допущены в суете или горячке.
Совет книги перемен: стратегия подключения к источникам питания. Гексаграмма про неиссякаемый внутренний источник, общие ресурсы и необходимость поддерживать к ним доступ.
Суббота, 19 сентября 2026 года
День Огненной Обезьяны
Очень благоприятен, получает счастливые звезды, которые способствуют коммуникации. Небесная добродетель и добродетель месяца также помогут в путешествиях, земляных работах, стройках, переездах, запусках проектов. Его нельзя назвать безупречным из-за структуры и негативных влияний Луны.
К тому же это день болезней, врачебные процедуры могут быть неблагоприятными или могут быть трудности с заживлением после медицинских вмешательств. На этой неделе много дней, которые подойдут для вопросов здоровья. По сути, это один из двух дней, которые для медицины не годятся.
Совет книги перемен: стратегия разрешения напряженности. Момент, когда давление спадает, преграды рушатся и появляется возможность двигаться дальше, но действовать нужно вовремя и правильно: либо быстро завершать дело, либо осознанно возвращаться к покою.
Воскресенье, 20 сентября 2026 года
День Огненного Петуха
Умеренно благоприятный день, под особым влиянием Венеры. Или металлической звезды. Это очень хороший день для романтических знакомств, встреч. Он даст мощную поддержку экзаменам и в решении денежных вопросов. Это хорошее время для того, чтобы нейтрализовать негативные влияния или разбираться с нарушением ваших прав.
Но будьте внимательны — если в вашей карте есть петух, то есть вы родились в год петуха или месяц петуха, есть вероятность, что вы можете получить наказание в результате исполнения своих желаний из-за структуры самонаказания. Старайтесь верно оценивать ситуацию и считывать сигналы с холодной головой.
Совет книги перемен: стратегия установления контакта. Гексаграмма про чуткость, когда два разных начала отзываются друг на друга, словно камертоны, и вместе создают новый тон.
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