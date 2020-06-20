Подозреваемый в убийстве коллег полицейский задержан в Воркуте

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Светлана Шевченко
Срочная новость 25

Тела сотрудников были обнаружены в одном из зданий города 20 июня.

Подозреваемый в убийстве коллег полицейский задержан в Воркуте

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Подозреваемый в убийстве коллег полицейский задержан в Воркуте по горячим следам. Об этом сообщили в МВД по республике Коми.

Известно, что тела двоих сотрудников правоохранительных органов были обнаружены в одном из зданий города 20 июня. Предварительно, убийство произошло на бытовой почве.

«20 июня в дежурную часть МВД России по Республике Коми поступило сообщение о том, что в здании, расположенном по переулку Юнь-Ягинский г. Воркуты, обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД России по г. Воркуте», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а также предстанет перед судом. Кроме того, будет дана оценка организации работы руководства вышеказанного ОВД.

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