Молоко: польза или вред? Все «за» и «против»

Молоко является самым первым продуктом в жизни каждого человека и основой его повседневного рациона. Вместе с тем люди десятилетиями спорят о пользе и вреде этого напитка.

В последнее время бьюти-блогеры все активнее призывают отказаться от молока и его производных, будь то сыр, йогурт или ряженка, аргументируя это тем, что они вымывает кальций из организма, провоцируют образование камней и почек в поджелудочной железе, а также приводят к диабету и возникновению целлюлита. Отказ от молока, считают они, поможет навсегда забыть про многие заболевания, включая насморк и кашель. Тем не менее, мнения врачей на этот счет разнятся. Своей точкой зрения касательно дискуссии о пользе и вреде молока они поделились с 5-tv.ru.

Диетолог, психотерапевт, доцент медицинского факультета СПБГУ, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский считает, что польза молока «несомненна», несмотря на то, что молоко славится повышенным содержанием жира.

Андрей Бобровский

Диетолог, психотерапевт, доцент медицинского факультета СПБГУ, кандидат медицинских наук — Если человек заботится о своей фигуре, ему нужно уделять внимание обезжиренному молоку, но в общем и целом молоко — это напиток, полезный для здоровья, а именно: он проводит профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает здоровье костей, является поставщиком полноценного животного белка.

По мнению врача, в растительном белке не содержатся некоторые незаменимые аминокислоты, которые присутствуют в молоке. Больше всего, по словам Бобровского, молоко показано больным, детям и лицам пожилого возраста.

Бобровский также развеял миф о том, что молоко провоцирует повышение уровня холестерина в крови. По его словам, один-два стакана молока в день никаким образом не скажутся на изменении уровня холестерина в организме. Как утверждает врач, отказываться от молока и молочных продуктов стоит только тем, кто страдает от их непереносимости.

Его мнение разделяет и врач-эндокринолог и научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Наталья Балашова.

Наталья Балашова

врач-эндокринолог и научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского — Молоко — это аминокислоты, это полезные жиры, витамины, микроэлементы — просто подарок природы.

По ее словам, выпивая пол литра молока в день, человек получает примерно 300 микрограммов кальция, который просто необходим организму для хорошего состояния костей, зубов и участия в обменных процессах.

Однако, считает Балашова, молоко приносит пользу только в случае правильной дозировки. Злоупотреблять этим напитком нельзя. Так, молоко содержит козеин, который при чрезмерном увлечении молочными продуктами, ведет к отечности тканей. Кроме того, в молоке много лактозы — молочного сахара, который не все могут переварить, что приводит к метеоризму и проблемам с кишечником.

Наталья Балашова

врач-эндокринолог и научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского — Если мы не пьем молоко — ничего хорошего, если пьем в очень больших количествах — этого тоже не стоит делать.

Кроме того, Балашова рассказала, что никаких научных подтверждений того, что молоко способствует более частым простудным заболеваниям, нет.

Своей точкой зрения поделилась и российская актриса Дарья Повереннова, которая три месяца назад решила отказаться от молока и всей молочной продукции. Как рассказала актриса, такое решение она приняла, руководствуясь мнением, что молоко во взрослом возрасте плохо усваивается. Повереннова поведала, что сначала отказалась от кофе, а затем и от «молочки».

Как призналась актриса, в результате эксперимента она почувствовала себя лучше, однако подчеркнула, что это может быть связано, в том числе и с отказом от кофе.

Дарья Повереннова

Актриса театра и кино — Сейчас, когда я от этого отказалась, мне легче удерживать свой вес и меньше отечности.

Актриса не консультировалась с врачом и, по ее признанию, ориентировалась лишь на собственные ощущения. В то же самое время, Повереннова считает, что при проведении подобного рода экспериментов нужно, прежде всего, прислушиваться к собственному организму.

Дарья Повереннова

Актриса театра и кино — Я всегда советую прислушиваться к самим себе. Можно экспериментировать и прислушиваться к себе. Если ощущения улучшились, вы все делаете правильно, если ухудшились, значит вы что-то делаете не так.

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