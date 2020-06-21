Путин поручил сохранить дополнительные выплаты медикам
Все надбавки для медиков, борющихся с COVID-19, сохранятся в июле и августе, заявил президент страны на встрече с медицинскими работниками.
Закрыть
Смотрите также:
До какого срока продлят выплаты медикам за борьбу с коронавирусом?
Владимир Путин лично убедился в выплатах семьям на детей
Путин о врачах: «Мы открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах»
Какие дополнительные средства на выплаты врачам и семьям с детьми выделит кабмин
Медиков и соцработников, работающих с больными СОVID-19, освободили от НДФЛ
Путин: поправки к Конституции рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся
«Где 400 миллионов?»: Путин поправил главу Бурятии в оценке стоимости новой библиотеки
«Ни одного рубля из бюджета»: «Норникель» устранит последствия разлива топлива
«Миллиарды?»: Путин уточнил у Потанина ущерб от разлива топлива в Норильске
Пятьсот мероприятий: эксперты оценили план по восстановлению экономики России
Путин поздравил детского омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка
Кузбасс ввел для медиков дополнительные меры поддержки
День за три: как изменится расчет пенсионного стажа медиков, работающих с COVID-19
Как в Кремле отреагировали на данные о смертности врачей в России?
Голикова спрогнозировала, когда в РФ восстановится нормальная жизнь после пандемии
Мишустин: Оснований для задержек выплат медикам нет
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами врачам
Медикам начали выплачивать надбавки за работу с инфицированными COVID-19
Фото, видео: РИА Новости / Илья Наймушин, 5-tv.ru
В России ситуация с COVID-19 не вызывает опасений. При сохранении трезвого подхода к обеспечению безопасности, есть хороший шанс избежать второй волны коронавируса. Главное, как в случае с Китаем не пустить изменившуюся заразу извне.
В последние дни, прирост зараженных не превышает восемь тысяч человек. При этом количество выздоровевших растет. Пять суток подряд — за девять тысяч и больше. За все время эпидемии вылечились 334 тысячи человек. А вот эти же данные в динамике. Смотрите за последние дни графики практически сравнялись. Причем обратите внимание на пики — это как раз всплески, когда выздоровело больше, чем заболело. С каждой неделей этих зеленых пиков все больше. Так что тренд налицо.
В дни эпидемии наши врачи, которые в это воскресенье отмечают профессиональный праздник, первыми приняли на себя удар коварного врага. Мы очень часто сравнивали их с бойцами на передовой. Каждый день они шли в «красную зону». Некоторые, к сожалению, не вернулись.
В пятницу Владимир Путин учредил новые награды — орден Николая Пирогова и медаль Луки Крымского. Николая Пирогова, все знают, как выдающегося военного хирурга, основателя отечественной школы анестезии. Лука Крымский, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, епископ Русской православной церкви, хирург и ученый. Причислен к лику святых.
И новые награды — это еще один факт признания беспримерного подвига российских врачей. Согласно указу, награды будут вручаться медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями и за спасение пациентов. В субботу президент лично рассказал об этом российским медикам.
В режиме видеоконференции Владимир Путин поговорил с врачами из разных регионов страны. Он в который раз восхитился профессиональной работой всех без исключения специалистов. Их служение навсегда войдет и в историю медицины, и в историю страны. Так же, как и их доблестная служба в годы войны.
«Уверен, вы сделали все, что могли, и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма. Главное — свели до минимума потери. Это ваша заслуга. Но страшная, коварная зараза не пощадила и ваших коллег. Хотел бы выразить слова искреннего соболезнования всем, кто потерял своих близких, семьям врачей, фельдшеров, медсестер. Ваши родные до конца выполнили свой долг, они герои, настоящие герои», — сказал Владимир Путин.
Путин напомнил, что все выплаты медикам за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц. К тому же он продлил их на июль и август. И предложил учесть все дополнительные выплаты к зарплате при расчете отпускных. Причем независимо от того, когда специалист уйдет в отпуск.
Читайте также
67%
-0.05 78.00
-0.29
Нашли ошибку?