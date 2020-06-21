Путин поручил сохранить дополнительные выплаты медикам

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Все надбавки для медиков, борющихся с COVID-19, сохранятся в июле и августе, заявил президент страны на встрече с медицинскими работниками.

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Фото, видео: РИА Новости / Илья Наймушин, 5-tv.ru

В России ситуация с COVID-19 не вызывает опасений. При сохранении трезвого подхода к обеспечению безопасности, есть хороший шанс избежать второй волны коронавируса. Главное, как в случае с Китаем не пустить изменившуюся заразу извне.

В последние дни, прирост зараженных не превышает восемь тысяч человек. При этом количество выздоровевших растет. Пять суток подряд — за девять тысяч и больше. За все время эпидемии вылечились 334 тысячи человек. А вот эти же данные в динамике. Смотрите за последние дни графики практически сравнялись. Причем обратите внимание на пики — это как раз всплески, когда выздоровело больше, чем заболело. С каждой неделей этих зеленых пиков все больше. Так что тренд налицо.

В дни эпидемии наши врачи, которые в это воскресенье отмечают профессиональный праздник, первыми приняли на себя удар коварного врага. Мы очень часто сравнивали их с бойцами на передовой. Каждый день они шли в «красную зону». Некоторые, к сожалению, не вернулись.

В пятницу Владимир Путин учредил новые награды — орден Николая Пирогова и медаль Луки Крымского. Николая Пирогова, все знают, как выдающегося военного хирурга, основателя отечественной школы анестезии. Лука Крымский, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, епископ Русской православной церкви, хирург и ученый. Причислен к лику святых.

И новые награды — это еще один факт признания беспримерного подвига российских врачей. Согласно указу, награды будут вручаться медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями и за спасение пациентов. В субботу президент лично рассказал об этом российским медикам.

В режиме видеоконференции Владимир Путин поговорил с врачами из разных регионов страны. Он в который раз восхитился профессиональной работой всех без исключения специалистов. Их служение навсегда войдет и в историю медицины, и в историю страны. Так же, как и их доблестная служба в годы войны.

«Уверен, вы сделали все, что могли, и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма. Главное — свели до минимума потери. Это ваша заслуга. Но страшная, коварная зараза не пощадила и ваших коллег. Хотел бы выразить слова искреннего соболезнования всем, кто потерял своих близких, семьям врачей, фельдшеров, медсестер. Ваши родные до конца выполнили свой долг, они герои, настоящие герои», — сказал Владимир Путин.

Путин напомнил, что все выплаты медикам за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц. К тому же он продлил их на июль и август. И предложил учесть все дополнительные выплаты к зарплате при расчете отпускных. Причем независимо от того, когда специалист уйдет в отпуск.

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