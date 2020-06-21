«Просто отпад!» — сестру Жанны Фриске после пластики сравнили с Ириной Шейк
Наталья Фриске показала подписчикам результаты очередных манипуляций с внешностью.
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Фото, видео: Instagram @friske_natalia
Сестра ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске Наталья на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное после очередной пластической операции. На снимке 34-летняя мастер перманентного макияжа с красной помадой на губах позирует на своем рабочем месте в черном платье.
«Цвет настроения красный», — цитирует Наталью Фриске «Экспресс газета».
Подписчики сестры Жанны Фриске отметили, что после проведенных манипуляций женщина стала более эффектной. Пользователи в комментариях то и дело сравнивают Наталью Фриске с супермоделью Ириной Шейк. Некоторым, наоборот, кажется, что она больше стала похожа на погибшую сестру.
«На Ирину Шейк похожа на этом фото»
«Просто — отпад!»
«Стильно и красивые глаза!»
«Прямо на Жанну похожа с этой помадой»
«Классная, эффектная, красивая, сексуальная Наталья!» — пишут юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лисовец раскрыл тайну последней встречи с Жанной Фриске незадолго до ее смерти.
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