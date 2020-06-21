Сестра ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске Наталья на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное после очередной пластической операции. На снимке 34-летняя мастер перманентного макияжа с красной помадой на губах позирует на своем рабочем месте в черном платье.

«Цвет настроения красный», — цитирует Наталью Фриске «Экспресс газета».

Instagram @friske_natalia

Подписчики сестры Жанны Фриске отметили, что после проведенных манипуляций женщина стала более эффектной. Пользователи в комментариях то и дело сравнивают Наталью Фриске с супермоделью Ириной Шейк. Некоторым, наоборот, кажется, что она больше стала похожа на погибшую сестру.

«На Ирину Шейк похожа на этом фото»

«Просто — отпад!»

«Стильно и красивые глаза!»

«Прямо на Жанну похожа с этой помадой»

«Классная, эффектная, красивая, сексуальная Наталья!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лисовец раскрыл тайну последней встречи с Жанной Фриске незадолго до ее смерти.