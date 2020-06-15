Лисовец раскрыл тайну последней встречи с Жанной Фриске незадолго до ее смерти

Известная российская эстрадная певица Жанна Фриске ушла из жизни ровно пять лет назад. Причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание. Друзья и родственники исполнительницы ее запомнили, как открытого, доброго и никогда не унывающего человека, а зрители — как талантливую звезду.

Одним из тех, кто видел знаменитость накануне трагедии, стал известный стилист Влад Лисовец. Он дружил с Фриске, и даже после того, как певице поставили страшный диагноз, она не прекращала подбадривать своего приятеля, если он вдруг унывал. В интервью для MK.RU стилист вспомнил о своей последней встрече со звездой. Незадолго до смерти она пришла к нему в салон обновить прическу.

Несмотря на то, что артистка еле шла, частично ослепла и была почти без волос, она хотела оставаться красивой.

«Я выбежал к ее машине, хотел руку подать, но она ответила: «Нет, я сама». Я оторопел, а Жанна прошла в салон, всем улыбнулась, все было как обычно, похвалилась своими новыми кроссовками, со всеми поздоровалась, поинтересовалась, куда ей сесть. Потом я все же собрался с силами и спросил: «Жанна, как будем стричься?» А она в ответ: «Да без разницы. Я все равно ничего не вижу», — вспомнил Лисовец.

Он признался, что ему было тяжело пережить момент. На лице буквально проступил ужас. Стилист понимал, что видит Жанну в последний раз. Он на всю жизнь запомнил, как знаменитость старалась не падать духом, когда казалось, что надеяться не на что.

«Это был ужас. Я стригу свою подругу, которая видит только силуэт, у которой практически нет волос… А она смеется. Мы шутки отпускали в адрес друг друга. Жанна даже несколько раз извинялась перед другими клиентами за шум. Вы представляете? Какая сила воли у нее была», — поделился Лисовец.

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