Астраханка, подозреваемая в убийстве сына, сетовала на влияние капитализма на ее ребенка

Подозреваемая в убийстве 12-летнего сына жительница Астрахани сетовала в сети на влияние капиталистического уклада на ребенка. Еще в апреле 56-летняя женщина опубликовала на своей странице в «ВКонтакте» пост, в котором обвинила в ошибках мальчика социум и реформы образования.

«Для себя я поняла одно: как бы мать не растила своего дитя в любви и заботе, социальный социум, который мы получили в результате „реформы“ образования и капиталистического уклада, может поглотить любого ребенка в считанные месяцы», — написала предполагаемая злоумышленница.

Горе-мать отметила, что мнение сверстников накладывает свой отпечаток на восприятие мира в формировании личности ребенка. В то время, когда тело ее сына уже лежало залитое бетоном под полом в доме старшего наследника, женщина размышляла, как оградить другие семьи от влияния внешних пагубных факторов.

«Моя ситуация заставила меня задуматься, что я могу сделать, чтобы другие дети не повторяли ошибки моего младшего сына. Как я могу оградить другие семьи от такого же горя, как мое? Поэтому не могу сидеть, сложа руки, не могу спокойно смотреть на разрушение лучших человеческих качеств, которые мы получили во времена Советского Союза», — написала подозреваемая.

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Помимо прочего, предположительно для отвода глаз, жительница Астрахани жаловалась, что после «пропажи» сына ее мучают сердечные приступы, аритмия, бессонница и невроз.

К слову, подозреваемая в убийстве сына жительница Астрахани хотела выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора Астраханской области. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал председатель совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Олег Шеин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировала убийство ребенка дочь подозреваемой.