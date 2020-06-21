Астраханка, подозреваемая в убийстве сына, сетовала на влияние капитализма на ее ребенка

|
Василий Заика
74

Женщина, желавшая стать губернатором региона, опубликовала в сети пост, в котором обвинила во всем социум и реформы образования.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Oliver Brandt, Instagrtam

Подозреваемая в убийстве 12-летнего сына жительница Астрахани сетовала в сети на влияние капиталистического уклада на ребенка. Еще в апреле 56-летняя женщина опубликовала на своей странице в «ВКонтакте» пост, в котором обвинила в ошибках мальчика социум и реформы образования.

«Для себя я поняла одно: как бы мать не растила своего дитя в любви и заботе, социальный социум, который мы получили в результате „реформы“ образования и капиталистического уклада, может поглотить любого ребенка в считанные месяцы», — написала предполагаемая злоумышленница.

Горе-мать отметила, что мнение сверстников накладывает свой отпечаток на восприятие мира в формировании личности ребенка. В то время, когда тело ее сына уже лежало залитое бетоном под полом в доме старшего наследника, женщина размышляла, как оградить другие семьи от влияния внешних пагубных факторов.

«Моя ситуация заставила меня задуматься, что я могу сделать, чтобы другие дети не повторяли ошибки моего младшего сына. Как я могу оградить другие семьи от такого же горя, как мое? Поэтому не могу сидеть, сложа руки, не могу спокойно смотреть на разрушение лучших человеческих качеств, которые мы получили во времена Советского Союза», — написала подозреваемая.

ВКонтакте

Помимо прочего, предположительно для отвода глаз, жительница Астрахани жаловалась, что после «пропажи» сына ее мучают сердечные приступы, аритмия, бессонница и невроз.

К слову, подозреваемая в убийстве сына жительница Астрахани хотела выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора Астраханской области. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал председатель совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Олег Шеин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировала убийство ребенка дочь подозреваемой.

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня

Последние новости

8:01
Тест: 12 вопросов о фильме «12 стульев». Справитесь?
7:59
«Знала только мать»: Знакомые семьи замурованного в бетон мальчика о трагедии
7:44
«Нырнуть и клизмочку»: Максим Виторган усиленно избавляется от лишнего веса
7:27
Астраханка, подозреваемая в убийстве сына, сетовала на влияние капитализма на ее ребенка
7:17
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
7:12
Боня и «нищеброды» или рассказ о том, как экс-звезда «Дома-2» в политику ударилась

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния
Где Владимир Путин хранит подарки внуков?
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды

Новости Lentainform

Загрузка...