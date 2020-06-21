Астраханка, подозреваемая в убийстве сына, сетовала на влияние капитализма на ее ребенка
Женщина, желавшая стать губернатором региона, опубликовала в сети пост, в котором обвинила во всем социум и реформы образования.
Закрыть
Смотрите также:
«Знала только мать»: Знакомые семьи замурованного в бетон мальчика о трагедии
«Рухнуло все»: Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани о трагедии
Видео: В Москве начали вывозить тела погибших при стрельбе
«Не найдете правды»: Отец об устроившем стрельбу на севере Москвы сыне
Друзья рассказали об отношениях модели с расстрелявшим семью парнем
Фото и видео с места тройного убийства на севере Москвы
«Хлопки и женский визг»: Очевидцы о тройном убийстве на севере Москвы
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела о «тулунском маньяке»
Семья жестоко убитой Ещенко намерена жаловаться на утечку видео ссоры с Соколовым
«Все обвинения — вранье»: Отец рассказал о похищении ребенка в Москве
Пострадавших при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам
В Петербурге водитель и пассажир Mercedes напали на полицейских
Один из пострадавших при стрельбе в Москве автоинспекторов подключен к ИВЛ
Кадры с места обнаружения расчлененного тела мужчины с грудными имплантами
Видео: Трое мужчин похитили пятилетнего мальчика на северо-западе Москвы
«Я никогда этим не занимался»: хоккеист Сушинский об обысках в его компании
В Красноярском крае за изготовление бомб задержаны трое подростков
Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Oliver Brandt, Instagrtam
Подозреваемая в убийстве 12-летнего сына жительница Астрахани сетовала в сети на влияние капиталистического уклада на ребенка. Еще в апреле 56-летняя женщина опубликовала на своей странице в «ВКонтакте» пост, в котором обвинила в ошибках мальчика социум и реформы образования.
«Для себя я поняла одно: как бы мать не растила своего дитя в любви и заботе, социальный социум, который мы получили в результате „реформы“ образования и капиталистического уклада, может поглотить любого ребенка в считанные месяцы», — написала предполагаемая злоумышленница.
Горе-мать отметила, что мнение сверстников накладывает свой отпечаток на восприятие мира в формировании личности ребенка. В то время, когда тело ее сына уже лежало залитое бетоном под полом в доме старшего наследника, женщина размышляла, как оградить другие семьи от влияния внешних пагубных факторов.
«Моя ситуация заставила меня задуматься, что я могу сделать, чтобы другие дети не повторяли ошибки моего младшего сына. Как я могу оградить другие семьи от такого же горя, как мое? Поэтому не могу сидеть, сложа руки, не могу спокойно смотреть на разрушение лучших человеческих качеств, которые мы получили во времена Советского Союза», — написала подозреваемая.
Помимо прочего, предположительно для отвода глаз, жительница Астрахани жаловалась, что после «пропажи» сына ее мучают сердечные приступы, аритмия, бессонница и невроз.
К слову, подозреваемая в убийстве сына жительница Астрахани хотела выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора Астраханской области. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал председатель совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Олег Шеин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировала убийство ребенка дочь подозреваемой.
Читайте также
63%
-0.05 78.00
-0.29
Нашли ошибку?