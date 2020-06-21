«Рухнуло все»: Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани о трагедии

Дочь подозреваемой в убийстве сына жительницы Астрахани прокомментировала семейную трагедию. По словам девушки, она всегда считала свою мать идеальной и до последнего верила, что 12-летний брат вернется домой.

«Я всегда считала, что у меня самая лучшая семья и самая замечательная мама. И самая идеальная жизнь, до этого рокового дня. Я искренне верила, что с нашим мальчиком все хорошо, что он жив и здоров, что просто так получилось, что он скоро вернется домой…», — цитирует РИА Новости дочь предполагаемой злоумышленницы.

Сестра погибшего мальчика отмечает, что принимала участие в его поиске и молила бога о том, чтобы «весь этот ужас скорее закончился». Девушка утверждает, что в их семье никто не подозревал о страшном поступке одного близкого человека по отношению к другому.

«В один миг рухнуло все… Я осталась без своего брата, без матери, и отец вряд ли выдержит это», — написала дочь подозреваемой в социальной сети.

ВКонтакте @volga30

Девушка, помимо прочего, поблагодарила всех неравнодушных, кто помогал искать ее брата. Особую благодарность сестра убитого ребенка выразила сотрудникам правоохранительных органов, которые установили предполагаемого виновника трагедии.

К слову, подозреваемая в убийстве сына жительница Астрахани хотела выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора Астраханской области. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал председатель совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Олег Шеин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что залитое бетоном тело мальчика обнаружили под Астраханью.