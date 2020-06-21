Пьяный мужчина открыл огонь по знакомым из охотничьего ружья в Ростове

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, инцидент произошел поздно ночью в результате конфликта.

Пьяный мужчина открыл огонь по знакомым из охотничьего ружья в Ростове

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Конфликт, произошедший в компании пьяных мужчин в Ростове, закончился стрельбой. Как стало известно 5-tv.ru, один из участников перепалки пошел домой за охотничьим ружьем, после чего открыл огонь.

В результате инцидента ранения получили двое мужчин. Одному злоумышленник, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попал в ногу, другому — в грудь. Оба в настоящий момент госпитализированы в медучреждения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Двое соседей поссорились в жилом доме на Бескудниковском бульваре в Москве. Проживающий внизу мужчина по неизвестным пока причинам выстрелил в соседа сверху.

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