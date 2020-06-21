Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Троих пострадавших спасатели достали из-под завалов.
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Фото, видео: www.dsns.gov.ua, Facebook/ Евгений Руденко
Жертвой взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве стал один человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) в Facebook.
«По состоянию на 11:00 найден один погибший. Эвакуирован 21 человек. Три человека были заблокированы. Продолжается работа по дальнейшей эвакуации жителей дома», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают оперативная группа ДСНС, а также сотрудники Национальной полиции. Всего в спасении жильцов и ликвидации последствий ЧП принимает участие 75 человек. По предварительной информации, причиной происшествия стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
Взрыв произошел в Дарницком районе Киева по улице Соломия Крушельницкая, в девятиэтажном доме 1/5. Он прогремел в десять часов утра. Как писал ранее 5-tv.ru, в результате произошло обрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.
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