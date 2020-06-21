Порядка 900 медиков в России наградили медалями Луки Крымского за борьбу с COVID
Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
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Порядка 900 сотрудников российских медицинских и научных учреждений награждены медалью Луки Крымского за борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает URA.RU.
Согласно документу, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, были отмечены не только при работе докторов, но и при исполнении обязанностей медсестер, фельдшеров, санитаров, лаборантов, дезинфекторов, акушерок, помощников врачей, водителей автомобилей скорой медицинской помощи.
Среди получивших медали — сотрудники Роспотребнадзора, а также государственного научного центра вирусологии и биотехники «Вектор», научно-исследовательского противочумного института «Микроб, национального медико-хирургического центра имени Пирогова и других научных учреждений. Кроме того, награды получили медработники Москвы, Петербурга, Крыма, Камчатского, Краснодарского, Хабаровского, Приморского и Пермского краев и других российских регионов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Денис Проценко и еще четыре врача получили звание Героя Труда за борьбу с COVID-19.
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