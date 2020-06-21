Порядка 900 медиков в России наградили медалями Луки Крымского за борьбу с COVID

Порядка 900 сотрудников российских медицинских и научных учреждений награждены медалью Луки Крымского за борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает URA.RU.

Согласно документу, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, были отмечены не только при работе докторов, но и при исполнении обязанностей медсестер, фельдшеров, санитаров, лаборантов, дезинфекторов, акушерок, помощников врачей, водителей автомобилей скорой медицинской помощи.

Среди получивших медали — сотрудники Роспотребнадзора, а также государственного научного центра вирусологии и биотехники «Вектор», научно-исследовательского противочумного института «Микроб, национального медико-хирургического центра имени Пирогова и других научных учреждений. Кроме того, награды получили медработники Москвы, Петербурга, Крыма, Камчатского, Краснодарского, Хабаровского, Приморского и Пермского краев и других российских регионов.

Лука Крымский (Валентин Войно-Ясенецкий) — русский хирург и религиозный деятель. В 1900-1920-х годах заведовал хирургическими отделениями ряда земских больниц, в 1923 году принял монашество и сан епископа. В 1923–1943 годах подвергался репрессиям, 11 лет провел в тюрьмах, лагерях и ссылках. В дальнейшем — архиепископ Красноярский и Енисейский (1942-1944), архиепископ Тамбовский и Мичуринский (1944-1946), архиепископ Симферопольский и Крымский (1946-1961). Автор фундаментальных руководств по проблемам гнойной хирургии и хирургического лечения ранений суставов. В 1946 году удостоен Сталинской премии, в 2000 году — канонизирован РПЦ.

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