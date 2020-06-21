Денис Проценко и еще четыре врача получили звание Героя Труда за борьбу с COVID-19

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Светлана Шевченко
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Также врачи из разных регионов России были награждены недавно учрежденными орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

Денис Проценко и еще четыре врача получили звание Героя Труда за борьбу с COVID-19

Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников учрежденными 19 июня орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», — говорится в указе.

Пять врачей получили звание Героя Труда. 

  • главврач Покровской  больницы Марина Бахолдина
  • главврач Нижегородской Городской клинической больницы №29 Юлия Гаревская
  • врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калинградской области Ирина Коваль
  • главврач Городской клинической больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко
  • главврач Городской клинической больницы №40 (Коммунарка) Денис Проценко.

Медицинские работки из регионов России, где проходила борьба с коронавирусной инфекцией,  были награждены недавно учрежденными орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Список представлен на сайте Кремля.

Николай Пирогов родился 25 ноября 1810 года в Москве. Стал основоположником военно-полевой хирургии в России. Ввел в отечественную хирургическую практику пластические (в том числе костные) операции, наркоз, гипсовые повязки для иммобилизации конечностей. Разработал научно-медицинское направление, ставшее теоретической основой военно-полевой хирургии — топографическую анатомию.

Лука Крымский (Валентин Войно-Ясенецкий) — русский хирург и религиозный деятель. В 1900-1920-х годах заведовал хирургическими отделениями ряда земских больниц, в 1923 году принял монашество и сан епископа. В 1923–1943 годах подвергался репрессиям, 11 лет провел в тюрьмах, лагерях и ссылках. В дальнейшем — архиепископ Красноярский и Енисейский (1942-1944), архиепископ Тамбовский и Мичуринский (1944-1946), архиепископ Симферопольский и Крымский (1946-1961). Автор фундаментальных руководств по проблемам гнойной хирургии и хирургического лечения ранений суставов. В 1946 году удостоен Сталинской премии, в 2000 году — канонизирован РПЦ.

Согласно указу, награды будут вручаться медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение жизней пациентов.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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