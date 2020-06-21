«Сделал все, что мог»: Волков прокомментировал проигрыш Блэйдсу

|
Алина Потёмкина
14

Боец ММА отметил, что с нетерпением ждет новых тренировок.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @volkov_alex

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков прокомментировал свое поражение в поединке с американским спортсменом Кертисом Блэйдсом. В сторис Instagram он поблагодарил всех, кто за него болел и заявил, что спешит вернуться к тренировкам. Свою работу на октагоне он оценил «на 100%».

«Всем спасибо за поддержку! Поединок был тяжелый, выложился на все 100% в тех условиях подготовки, которые у меня были. Сделал все, что мог. Получилось забрать два последних раунда, переломить ход боя, но немножко не хватило для того, чтобы победить. В любом случае двигаемся дальше, только вперед, одни победы! Травм нет, повреждений серьезных тоже не получил, поэтому рад буду вернуться к тренировкам максимально быстро, когда вернусь в Москву. Всем спасибо!» — сказал Волков.

Спортсмен из России уступил по очкам американцу Кертису Блэйдсу в поединке турнира UFC Vegas 3. Бой в тяжелой весовой категории проходил в Лас-Вегасе. Как писал ранее 5-tv.ru, на счету 31-летнего Волкова 31 победа и восемь поражений, в то время как в активе его 29-летнего противника — 14 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния

Последние новости

14:00
«Хочу помнить тебя такой»: Гоша из «Универа» объявил о разводе
13:46
«Сделал все, что мог»: Волков прокомментировал проигрыш Блэйдсу
13:32
Жажда шопинга. В Краснодаре после открытия в ТЦ образовались «пробки»
13:18
Порядка 900 медиков в России наградили медалями Луки Крымского за борьбу с COVID
13:04
Мистическая сила восьмерки и влияние Сатурна: Почему ДТП с Ефремовым и драка Кокорина с Мамаевым произошли 8 числа?
12:49
Один человек умер после ДТП с маршруткой и легковушкой в Петербурге

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
Где Владимир Путин хранит подарки внуков?
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок