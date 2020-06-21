«Сделал все, что мог»: Волков прокомментировал проигрыш Блэйдсу
Боец ММА отметил, что с нетерпением ждет новых тренировок.
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Фото, видео: Instagram @volkov_alex
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков прокомментировал свое поражение в поединке с американским спортсменом Кертисом Блэйдсом. В сторис Instagram он поблагодарил всех, кто за него болел и заявил, что спешит вернуться к тренировкам. Свою работу на октагоне он оценил «на 100%».
«Всем спасибо за поддержку! Поединок был тяжелый, выложился на все 100% в тех условиях подготовки, которые у меня были. Сделал все, что мог. Получилось забрать два последних раунда, переломить ход боя, но немножко не хватило для того, чтобы победить. В любом случае двигаемся дальше, только вперед, одни победы! Травм нет, повреждений серьезных тоже не получил, поэтому рад буду вернуться к тренировкам максимально быстро, когда вернусь в Москву. Всем спасибо!» — сказал Волков.
Спортсмен из России уступил по очкам американцу Кертису Блэйдсу в поединке турнира UFC Vegas 3. Бой в тяжелой весовой категории проходил в Лас-Вегасе. Как писал ранее 5-tv.ru, на счету 31-летнего Волкова 31 победа и восемь поражений, в то время как в активе его 29-летнего противника — 14 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.
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