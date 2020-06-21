Подозреваемая в убийстве сына в Астрахани призналась в содеянном
Мать замурованного в бетон подростка арестовали на два месяца.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Как-то жутковато»: Лиза Арзамасова в образе феи прогулялась по Праге
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына, СК РФ
Жительницу Астрахани, задержанную по подозрению в убийстве 12-летнего сына, арестовали на два месяца. Соответствующее решение вынес местный суд. В ходе допроса женщина призналась в содеянном. Кроме того, она указала место, куда сбросила орудие преступления.
«В настоящее время на дне реки обнаружен пакет, в котором находилась металлическая гантель, а также мобильный телефон потерпевшего», — сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону Андрей Хегай
Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство» продолжается. Проводятся необходимые судебные экспертизы.
Как стало известно 5-tv.ru, о пропаже подростка в полицию сообщили еще 4 марта. Все это время продолжались поиски мальчика. Его родственники уверяют, что не знали о произошедшем и до последнего надеялись найти его живым.
Только спустя несколько месяцев тело ребенка, залитое бетоном, обнаружили в подвале одного из домов.
По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. В ходе ссоры мать ударила сына гантелей, от полученных травм ее наследник скончался на месте. Чтобы избежать наказания, предположительно, семья пыталась запутать следствие и обратилась к правоохранителям, заявив об исчезновении подростка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что
Читайте также
43%
-0.05 78.00
-0.29
Нашли ошибку?