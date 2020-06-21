Подозреваемая в убийстве сына в Астрахани призналась в содеянном

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Карина Бернтгольц
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Мать замурованного в бетон подростка арестовали на два месяца.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына, СК РФ

Жительницу Астрахани, задержанную по подозрению в убийстве 12-летнего сына, арестовали на два месяца. Соответствующее решение вынес местный суд. В ходе допроса женщина призналась в содеянном. Кроме того, она указала место, куда сбросила орудие преступления.

«В настоящее время на дне реки обнаружен пакет, в котором находилась металлическая гантель, а также мобильный телефон потерпевшего», — сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону Андрей Хегай

СУ СК РФ по Астраханской Области                         

Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство» продолжается. Проводятся необходимые судебные экспертизы.

Как стало известно 5-tv.ru, о пропаже подростка в полицию сообщили еще 4 марта. Все это время продолжались поиски мальчика. Его родственники уверяют, что не знали о произошедшем и до последнего надеялись найти его живым.

Только спустя несколько месяцев тело ребенка, залитое бетоном, обнаружили в подвале одного из домов.

По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. В ходе ссоры мать ударила сына гантелей, от полученных травм ее наследник скончался на месте. Чтобы избежать наказания, предположительно, семья пыталась запутать следствие и обратилась к правоохранителям, заявив об исчезновении подростка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемая в убийстве в прошлом была известным политиком в своем регионе и членом партии «Справедливая Россия». Кроме того, она даже планировала выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора региона, однако не снискала поддержку.

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