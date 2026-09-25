Они захватили рейтинг: названы самые популярные имена в России в 2026 году

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Для девочек родители также выбирали как традиционные, так и редкие варианты.

Самые популярные имена в России в 2026 году

Фото: www.globallookpress.com/Sina Schuldt

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Михаил и София стали самыми популярными именами в России в 2026 году

Социальный фонд России представил рейтинг имен, которые чаще всего выбирали родители для новорожденных в течение года. Об этом сообщило ТАСС.

Среди мальчиков самым распространенным именем в 2026 году стало Михаил. В ведомстве уточнили, что второе место среди мужских имен занял Александр, а третью позицию — Артем. В топ-5 также вошли Матвей и Тимофей.

Среди девочек самым популярным именем стала София. Второе место заняла Анна, а третье — Ева.

Замыкают пятерку наиболее распространенных женских имен Мария и Василиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье с начала 2026 года мальчиков родилось больше, чем девочек. Министерство социального развития Московской области рассказало о самых популярных и редких именах, которые получили новорожденные.

Среди мальчиков чаще всего выбирали имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Среди необычных вариантов оказались Золотой, Гектор, Спиридон, Евсений и Никодим.

Для девочек родители также выбирали как традиционные, так и редкие имена. В числе необычных оказались Мерседес, Александрита и Наоми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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