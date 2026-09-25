Медведь захватил рыболовецкое судно и уплыл от полиции

Медведь забрался на пришвартованное рыболовецкое судно в японском городе Шиогама, провел на нем несколько часов, а затем ушел от преследования, прыгнув в море. Об этом сообщило издание Sora News.

Инцидент произошел 19 сентября. Медведь ростом около метра поднялся на борт по трапу и устроился на носу судна. Трое членов экипажа в это время находились внутри. Увидев незваного гостя, они заперлись в каюте и предпочли не выходить наружу. Никто из людей не пострадал.

Вскоре к причалу прибыли полицейские, сотрудники городской администрации и охотники. Территорию вокруг судна оцепили, а за медведем начали наблюдать. Несколько часов зверь практически не двигался и спал, поэтому специалисты получили время, чтобы решить, как безопасно убрать его с корабля.

Рассматривался вариант с транквилизаторами, также специалисты допускали применение оружия. Однако принимать радикальные меры не пришлось. Около часа ночи 20 сентября медведь проснулся и неожиданно прыгнул за борт.

Позднее его заметили примерно в километре к северо-востоку от порта в прибрежных зарослях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом необычном происшествии. В китайском городе Яань медвежонок пробрался в квартиру на третьем этаже, забравшись туда по балконам. Неожиданный визит зверя серьезно напугал жильцов многоэтажки.

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