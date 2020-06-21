«О таком можно только мечтать!» — Шубская нежно поздравила Овечкина с Днем отца

|
Виктория Андреева
56

Супруга прославленного хоккеиста публично выразила свои чувства к любимому мужу.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @aleksandrovechkinofficial @nastyashubskaya

Супруга именитого российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская трогательно поздравила мужа с Днем отца, опубликовав необычное послание к нему в Instagram.

Звезда выложила умилительное фото Овечкина вместе с маленьким сыном Сергеем и призналась, что для нее существует лишь двое идеальных представителей сильного пола: папа Кирилл и супруг Александр. Именно они, по мнению Шубской, пример истинно заботливых, ответственных и любящих мужчин.

«В День отца я очень хочу поздравить двух любимых мужчин: своего папу и Сашу — лучшего отца наших детей, о котором только можно мечтать! Именно сегодня делюсь с вами этим трогательным фото Саши с Сережей!» — подписала пост Анастасия.

Instagram @nastyashubskaya

Лишь за несколько часов умилительный снимок собрал более 35 тысяч отметок «мне нравится». А в комментариях пользователи отмечали, что семья Овечкина для них — пример удивительно теплого отношения мужчины к женщине, а также истинной любви, какую в жизни редко встретишь.

«Настюша, поздравляем папу Сашу и папу Кирилла с праздником! Они — лучшие!»

«Какое счастье! Настенька, вам и правда очень повезло с мужем! Любви вам!»

«Саша — прекрасный во всех отношениях! Ох, Настя, знали бы вы, как вам завидуют!»

«Ура! Поздравляем от всей души! Пусть у вас все будет хорошо!» — обращались к звездной чете фолловеры.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская официально узаконили свои отношения 28 августа 2016 года. В счастливом браке у пары родилось двое детей: 18 августа 2018 года на свет появился первенец Сергей, а 27 мая 2020 года — сын Илья. По признанию хоккеиста, на двух детях они с Анастасией останавливаться не хотят.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какого будущего Александр Овечкин не хотел бы для своего наследника.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния

Последние новости

16:56
«Кольцо огня»: Земляне делятся в соцсетях эффектными кадрами солнечного затмения
16:47
Открывший стрельбу по сотрудникам ДПС в Москве умер в больнице
16:26
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
16:15
РФС перенес матч «Динамо» — «Краснодар» из-за внезапной вспышки COVID-19
16:03
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
15:55
Призрак умершего кота попал на видео

Сейчас читают

Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Мистическая сила восьмерки и влияние Сатурна: Почему ДТП с Ефремовым и драка Кокорина с Мамаевым произошли 8 числа?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок