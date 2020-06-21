Супруга именитого российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская трогательно поздравила мужа с Днем отца, опубликовав необычное послание к нему в Instagram.

Звезда выложила умилительное фото Овечкина вместе с маленьким сыном Сергеем и призналась, что для нее существует лишь двое идеальных представителей сильного пола: папа Кирилл и супруг Александр. Именно они, по мнению Шубской, пример истинно заботливых, ответственных и любящих мужчин.

«В День отца я очень хочу поздравить двух любимых мужчин: своего папу и Сашу — лучшего отца наших детей, о котором только можно мечтать! Именно сегодня делюсь с вами этим трогательным фото Саши с Сережей!» — подписала пост Анастасия.

Instagram @nastyashubskaya

Лишь за несколько часов умилительный снимок собрал более 35 тысяч отметок «мне нравится». А в комментариях пользователи отмечали, что семья Овечкина для них — пример удивительно теплого отношения мужчины к женщине, а также истинной любви, какую в жизни редко встретишь.

«Настюша, поздравляем папу Сашу и папу Кирилла с праздником! Они — лучшие!»

«Какое счастье! Настенька, вам и правда очень повезло с мужем! Любви вам!»

«Саша — прекрасный во всех отношениях! Ох, Настя, знали бы вы, как вам завидуют!»

«Ура! Поздравляем от всей души! Пусть у вас все будет хорошо!» — обращались к звездной чете фолловеры.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская официально узаконили свои отношения 28 августа 2016 года. В счастливом браке у пары родилось двое детей: 18 августа 2018 года на свет появился первенец Сергей, а 27 мая 2020 года — сын Илья. По признанию хоккеиста, на двух детях они с Анастасией останавливаться не хотят.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какого будущего Александр Овечкин не хотел бы для своего наследника.