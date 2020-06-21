«О таком можно только мечтать!» — Шубская нежно поздравила Овечкина с Днем отца
Супруга прославленного хоккеиста публично выразила свои чувства к любимому мужу.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Как-то жутковато»: Лиза Арзамасова в образе феи прогулялась по Праге
Фото, видео: Instagram @aleksandrovechkinofficial @nastyashubskaya
Супруга именитого российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская трогательно поздравила мужа с Днем отца, опубликовав необычное послание к нему в Instagram.
Звезда выложила умилительное фото Овечкина вместе с маленьким сыном Сергеем и призналась, что для нее существует лишь двое идеальных представителей сильного пола: папа Кирилл и супруг Александр. Именно они, по мнению Шубской, пример истинно заботливых, ответственных и любящих мужчин.
«В День отца я очень хочу поздравить двух любимых мужчин: своего папу и Сашу — лучшего отца наших детей, о котором только можно мечтать! Именно сегодня делюсь с вами этим трогательным фото Саши с Сережей!» — подписала пост Анастасия.
Лишь за несколько часов умилительный снимок собрал более 35 тысяч отметок «мне нравится». А в комментариях пользователи отмечали, что семья Овечкина для них — пример удивительно теплого отношения мужчины к женщине, а также истинной любви, какую в жизни редко встретишь.
«Настюша, поздравляем папу Сашу и папу Кирилла с праздником! Они — лучшие!»
«Какое счастье! Настенька, вам и правда очень повезло с мужем! Любви вам!»
«Саша — прекрасный во всех отношениях! Ох, Настя, знали бы вы, как вам завидуют!»
«Ура! Поздравляем от всей души! Пусть у вас все будет хорошо!» — обращались к звездной чете фолловеры.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская официально узаконили свои отношения 28 августа 2016 года. В счастливом браке у пары родилось двое детей: 18 августа 2018 года на свет появился первенец Сергей, а 27 мая 2020 года — сын Илья. По признанию хоккеиста, на двух детях они с Анастасией останавливаться не хотят.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какого будущего Александр Овечкин не хотел бы для своего наследника.
Читайте также
43%
-0.05 78.00
-0.29
Нашли ошибку?