«Неблагодарная работа»: Овечкин сказал, кем его сын точно не станет в хоккее
Прославленный игрок НХЛ задумался о будущем детей.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; Instagram @bordeaux_yulia
Карьера хоккеистов — не обязательный выбор для детей Александра Овечкина. Об этом капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» рассказал в онлайн-интервью телеведущей Юлие Бордовских.
В разговоре журналист заметила, что у Овечкина не было шансов стать кем-то кроме спортсмена: мама — баскетболистка, папа — футболист. В этой связи Бордовских поинтересовалась, смогут ли двое его сыновей прославленного хоккеиста выбрать себе другие профессии.
«Конечно. Посмотрим, кем они захотят стать, когда вырастут — спортсменами, журналистами или, может быть, пойдут в актеры по бабушкиной линии», — ответил лучший снайпер НХЛ.
Как известно, бабушкой мальчиков была актриса и кинорежиссер Вера Глаголева. Народная артистка скончалась в 2017 году.
Притом, что перед мальчиками открыты все пути, старший сын спортсмена Сергей уже проявляет склонность к хоккею. По словам отца, сразу после пробуждения двухгодовалый малыш берет клюшку, гоняет по дому и бьет ей все, что лежит на полу.
«Но если у меня сын будет заниматься хоккеем, во вратарскую линию я его не отдам. Бьют сильно. Неблагодарная работа. Все шишки — на вратаря», — добавил Овечкин.
Второй сын 34-летнего хоккеиста родился в конце мая. Мальчика назвали Ильей.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена Александра Овечкина Настасья Шубская показала, как кормит сына грудью.
Читайте также
54%
1.28 79.15
0.63
Нашли ошибку?