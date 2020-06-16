«Неблагодарная работа»: Овечкин сказал, кем его сын точно не станет в хоккее

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Валентин Черников
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Прославленный игрок НХЛ задумался о будущем детей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; Instagram @bordeaux_yulia

Карьера хоккеистов — не обязательный выбор для детей Александра Овечкина. Об этом капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» рассказал в онлайн-интервью телеведущей Юлие Бордовских.

В разговоре журналист заметила, что у Овечкина не было шансов стать кем-то кроме спортсмена: мама — баскетболистка, папа — футболист. В этой связи Бордовских поинтересовалась, смогут ли двое его сыновей прославленного хоккеиста выбрать себе другие профессии.

«Конечно. Посмотрим, кем они захотят стать, когда вырастут — спортсменами, журналистами или, может быть, пойдут в актеры по бабушкиной линии», — ответил лучший снайпер НХЛ.

Как известно, бабушкой мальчиков была актриса и кинорежиссер Вера Глаголева. Народная артистка скончалась в 2017 году.

Притом, что перед мальчиками открыты все пути, старший сын спортсмена Сергей уже проявляет склонность к хоккею. По словам отца, сразу после пробуждения двухгодовалый малыш берет клюшку, гоняет по дому и бьет ей все, что лежит на полу.

«Но если у меня сын будет заниматься хоккеем, во вратарскую линию я его не отдам. Бьют сильно. Неблагодарная работа. Все шишки — на вратаря», — добавил Овечкин.

Второй сын 34-летнего хоккеиста родился в конце мая. Мальчика назвали Ильей.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Александра Овечкина Настасья Шубская показала, как кормит сына грудью.

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