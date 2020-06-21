«В больнице я располнела» Буланова рассказала о своем самочувствии

Недавно поклонники Татьяны Булановой были напуганы сообщениями об экстренной госпитализации 51-летней артистки в отделение реанимации одной из петербургских больниц с подозрением на инсульт. Теперь певица рассказала о своем самочувствии в телеэфире. Она подтвердила, что попала в клинику в предынсультном состоянии, но быстро восстановилась и через пару недель после выписки снова вернулась к работе. Буланова также сообщила, что недавно ей сделали магнитно-резонансную томографию, которая показала последствия перенесенного ею несколько лет назад микроинсульта.

Артистка посетовала, что во время карантина и госпитализации набрала лишний вес.

«Я немного поправилась в самоизоляции. Особенно из-за питания в больнице я располнела», — цитирует Буланову РИА Новости.

По словам певицы, произошедшее научило ее меньше реагировать на стрессы и больше заботиться о себе.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Татьяна Буланова отменила назначенный на 10 мая онлайн-концерт, и поклонники забеспокоились, что состояние здоровья певицы ухудшилось. Однако концертный директор Булановой опроверг это, объяснив, что дело просто в неудачно выбранной дате.