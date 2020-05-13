Директор Булановой объяснил причину переноса ее концерта

Состояние здоровья Татьяны Булановой не стало причиной отмены ее онлайн-концерта 10 мая. Об этом заявил 78.ru ее директор Константин Сергеев.

Накануне в ряде СМИ появилась информация, что выступление артистки сорвалось из-за ухудшения ее самочувствия. По словам представителя звезды, после выписки она чувствует себя прекрасно, а корректировка даты произошла по другому поводу.

Как отметил Сергеев, организаторы концерта выбрали неподходящее время — сразу после Дня Победы. Поэтому директор Булановой решил перенести событие на 24 мая.

Как сообщалось, 11 апреля Татьяну Буланову госпитализировали. Звезду отвезли в одну из клиник Петербурга с подозрением на инсульт. Вскоре ее перевели в реанимационное отделение. Незадолго до этого певица в течение нескольких дней жаловалась на онемение руки.

Ранее 5-tv.ru писал, что первый концерт Татьяны Булановой после госпитализации объединит ее поклонников по всему миру.