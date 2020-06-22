Пугачева готовится в третий раз стать двоюродной бабушкой

Племянник Аллы Пугачевой скоро подарит своей именитой родственнице внука. В сентябре Примадонна сможет стать двоюродной бабушкой в третий раз. Об этом племянник Пугачевой Влад рассказал в эфире НТВ.

Его супруга Гузель должна родить третьего ребенка в сентябре. Однако радостное ожидание омрачила госпитализация счастливого отца. Племянник Примадонны мучается проблемами с поджелудочной железой — у него случилось обострение панкреатита.

«У нас ситцевая свадьба с женой, но я в больнице. Но ничего страшного. Она у меня сильная женщина. Моя татарка. Все хотят на меня повесить алкоголь и наркотики, но я давно уже не пью. Меня лечат сейчас капельницами. Сейчас смотрят динамику. Я не афиширую в клинике, что родственник Аллы Борисовны. Мне не нужны эти понты», — поделился с журналистами Влад.

Сообщается, что знаменитая певица очень тепло относилась к умершему отцу Влада. Чтобы выразить дань уважения своему покойному родственнику, она даже подарила его сыну жилплощадь в центре столицы, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты не узнали похудевшего Юдашкина на фото с Пугачевой.