Фанаты не узнали похудевшего Юдашкина на фото с Пугачевой
Новый снимок с модельером примадонна российской эстрады опубликовала в Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
«Как-то жутковато»: Лиза Арзамасова в образе феи прогулялась по Праге
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, Instagram @alla_orfey
Новое фото, появившееся в Instagram-аккаунте примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, взволновало поклонников. На свежем снимке певица предстала в компании модельера Валентина Юдашкина, который показался интернет-пользователям несколько похудевшим. Некоторые из подписчиков артистки даже не могли его узнать.
Впрочем, судя по всему, сама Пугачева была рада увидеть знакомого.
«Отбросив страх и скинув маски, нам встреча показалась сказкой», — написала звезда в подписи к посту.
Некоторые из фолловеров сделали комплименты представителям шоу-бизнеса.
«Какие красавцы!»
«Вы красивые, светлые, любимые!»
«Счастья вам!» — пожелали комментаторы.
А кто-то, как пишет «Экономика сегодня», принялся обсуждать внешний вид Юдашкина, который ранее заявлял, что несколько лет назад у него диагностировали онкологию, однако заболевание уже вошло в стадию ремиссии.
«Похудел Юдашкин!»
«Я даже сразу не узнала!» — признались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пугачева позанималась музыкой с внуками Юдашкина.
Читайте также
52%
-0.05 78.00
-0.29
Нашли ошибку?