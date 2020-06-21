Фанаты не узнали похудевшего Юдашкина на фото с Пугачевой

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Карина Бернтгольц
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Новый снимок с модельером примадонна российской эстрады опубликовала в Instagram.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, Instagram @alla_orfey

Новое фото, появившееся в Instagram-аккаунте примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, взволновало поклонников. На свежем снимке певица предстала в компании модельера Валентина Юдашкина, который показался интернет-пользователям несколько похудевшим. Некоторые из подписчиков артистки даже не могли его узнать.

Впрочем, судя по всему, сама Пугачева была рада увидеть знакомого.

«Отбросив страх и скинув маски, нам встреча показалась сказкой», — написала звезда в подписи к посту.

Instagram @alla_orfey

Некоторые из фолловеров сделали комплименты представителям шоу-бизнеса.

«Какие красавцы!»

«Вы красивые, светлые, любимые!»

«Счастья вам!» — пожелали комментаторы.

А кто-то, как пишет «Экономика сегодня», принялся обсуждать внешний вид Юдашкина, который ранее заявлял, что несколько лет назад у него диагностировали онкологию, однако заболевание уже вошло в стадию ремиссии.

«Похудел Юдашкин!»

«Я даже сразу не узнала!» — признались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пугачева позанималась музыкой с внуками Юдашкина. 

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