В Раде осудили акцию с флагом ЛГБТ на киевском монументе «Родина-мать»

Акция украинской организации KyivPride в защиту прав сексуальных меньшинств вызвала массовое общественное порицание. Накануне в Киеве активисты прикрепили к дрону флаг ЛГБТ-сообщества и поместили его над монументом «Родина-мать». Таким способом инициаторы создали иллюзию, что статуя держит в руке не меч, а знамя. Снятый при этом ролик представители общественной организации опубликовали на Facebook.

«„Родина-мать» за равенство для всех!» — написали авторы видео.

Действия организаторов осудили украинские и российские пользователи соцсети. В их числе депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

«И после этого товарищи с соответствующими девиациями удивляются тому, что их не понимают. А иногда и довольно для них болезненно не понимают. Нет слов. И это в канун 22 июня! Сделать из символа Родины, потерявшей миллионы сыновей и дочерей, намек на несчастных женщин, от которых ждут поддержки девиантные дети, это не просто кощунство — это идиотизм», — написал на своей странице в Facebook политик.

По словам Волошина, активисты ЛГБТ сделали жизнь своих соратников «намного тяжелее».

«Трудно было задеть людей больше. Даже, если завтра они прикрепят свой флаг к кресту Софиевского собора», — добавил депутат.

Ранее 5-tv.ru писал, что в российских городах проходит акция «Свеча памяти». 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Утром 79 лет назад началась Великая Отечественная война.