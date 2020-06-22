Как продажа гитары Курта Кобейна побила мировой ценовой рекорд
На этом инструменте лидер группы Nirvana играл за несколько месяцев до смерти.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kelly Swift; 5-tv.ru
Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за шесть миллионов долларов. Сообщается, что на ней лидер Nirvana исполнил ряд композиций за несколько месяцев до своей смерти.
Владельцем уникального музыкального инструмента стал основатель австралийской компании по производству микрофонов.
Лот включал в себя также оригинальный футляр и упаковку струн, принадлежащих музыканту.
Гитара Кобейна побила мировой ценовой рекорд, предыдущий был установлен при продаже гитары одного из лидеров Pink Floyd, которая ушла за четыре миллиона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, за сколько можно купить акустическую гитару Курта Кобейна на аукционе?
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