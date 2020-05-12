Торги пройдут в режиме онлайн 19 и 20 июня.

За сколько можно купить акустическую гитару Курта Кобейна на аукционе?

Фото: Скриншот с YouTube

Акустическую гитару Martin D-18E лидера знаменитой группы Nirvana выставили на аукцион в США. Предварительная стоимость музыкального инструмента — около одного миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте торгового дома Julien’s Auctions.

Отмечается, что аукцион под названием «Кумиры музыки» состоится 19 и 20 мая в Беверли-Хиллз в онлайн-режиме. Гитара Курта Кобейна станет одним из самых главных лов проводимых торгов.

Дело в том, что музыкальный инструмент имеет свою историю. Именно с этой акустической гитарой исполнитель выступал в 1993 году во время одного из самых известных выступлений Nirvana Unplugged в Нью-Йорке. Музыкальный коллектив распался в 1994 году после того, как Кобейн свел счеты с жизнью.

В октябре 2019 года кардиган музыканта продали за 334 тысячи долларов на аукционе «Иконы и идолы: рок-н-ролл» в Нью-Йорке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что клип группы Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit набрал один миллиард просмотров на YouTube.

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За сколько можно купить акустическую гитару Курта Кобейна на аукционе?

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