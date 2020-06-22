У сына Самойловой и Джигана возникли проблемы со здоровьем

Модель и мать четверых детей Оксана Самойлова оказалась в непростой ситуации, связанной со здоровьем ее долгожданного сына. Об этом супруга рэпера Джигана написала в Instagram.

По ее словам, у четырехмесячного Давида плохая проходимость слезных каналов. В этой связи перед мамой возникла дилемма — соглашаться ли на процедуру по восстановлению движения жидкости в носослезном канале или нет. Мнения врачей на этот счет разделились.

«Сейчас уже гораздо лучше, чем при рождении, но все равно слезки текут. И вопрос вот в чем. Американские педиатры сказали — ни в коем случае не делать зондирование слезных путей, оно само пройдет по мере взросления ребенка. Наши врачи говорят — делать и срочно, и только так оно пройдет», — поделилась Самойлова и спросила совета подписчиков.

Instagram @samoylovaoxana

Однозначного совета ей не смогли дать и опытные мамы. Многие избавились от проблемы путем массажа глаз и промываний. Другие шли на операцию.

В числе сторонников превентивных мер оказалась певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза.

«Нужен массаж, очень осторожно. Хороший врач знает, как его делать! Нам очень помогло, и вопрос решился!» — поделилась опытом артистка.

Как в итоге поступит Оксана, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самойлова нарядила дочерей в одинаковые купальники.