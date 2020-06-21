«Еще пару девчонок»: Самойлова нарядила дочерей в одинаковые купальники

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Алина Потёмкина
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Модель призналась, что мечтает каждые 15 лет фиксировать, как изменились ее дети.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Модель Оксана Самойлова поделилась с подписчиками в Instagram своими планами на ближайшие полтора десятка лет. Она призналась, что хочет видеть, как ее дети взрослеют. В подтверждение своих слов и любви к отпрыскам она выложила трогательное фото, на котором запечатлена в компании дочерей. Все барышни одеты в похожие черные купальники, только у Оксаны он более откровенный.

«Хочу через 15 лет такую же фотку. Напомните мне потом, пожалуйста», — написала модель.

Instagram @samoylovaoxana

Поклонники с умилением отнеслись к такому признанию. Многие отмечали, как хорошо выглядит многодетная мама и ее девочки. Некоторые даже надеялись на пополнение в звездном семействе.

«Может, еще пару девчонок добавится»

«Надо было и Давида взять в кадр»

«Не удивлюсь, если вы и через 15 лет будете красоткой в купальнике»

«Думаю, изменятся только дочки», — писали фолловеры.

Не все, правда, приняли наряд Самойловой. Ряд пользователей недоумевал, зачем она выбрала такой откровенный вариант купальника для семейного снимка. Впрочем, некоторые поклонники все еще не могут простить модели решение сойтись с мужем, рэпером Джиганом. Возможно поэтому они направили свой гнев на внешность модели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты обвинили в хайпе на теме развода Самойлову и Джигана после их неявки в суд.

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