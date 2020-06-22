Когда закончилась юность: воспоминания свидетелей о начале Великой Отечественной войны

Эфирная новость 39

Ветераны Великой Отечественной войны рассказали, каким запомнили этот скорбный день.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

79 лет прошло, а Валентина Ефремова помнит начало войны в мельчайших деталях. Накануне, говорит, в Ленинграде было очень жаркое воскресенье. Она — 17-летняя девочка гуляла с друзьями допоздна, а утром поняла — ее юность закончилась.

Каким помнят тот скорбный день сами участники войны — живые свидетели тех страшных событий — воспоминания ветеранов выслушал Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:12
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
8:02
Как продажа гитары Курта Кобейна побила мировой ценовой рекорд
7:53
«Было запланировано»: контактер передал последнее послание погибшей Насти Тропи ее парню
7:44
Город-госпиталь: как в годы войны в Боровичах Новгородской области ковали Победу
7:36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
7:35
Тест: Знаете ли вы историю Великой Отечественной войны лучше школьника?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Как разгадать вещие сны с 22 по 26 июня? Астролог об уникальности этой недели
Жириновский предложил формулу отдыха в новогодние праздники

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок