Когда закончилась юность: воспоминания свидетелей о начале Великой Отечественной войны
Ветераны Великой Отечественной войны рассказали, каким запомнили этот скорбный день.
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Фото, видео: 5-tv.ru
79 лет прошло, а Валентина Ефремова помнит начало войны в мельчайших деталях. Накануне, говорит, в Ленинграде было очень жаркое воскресенье. Она — 17-летняя девочка гуляла с друзьями допоздна, а утром поняла — ее юность закончилась.
Каким помнят тот скорбный день сами участники войны — живые свидетели тех страшных событий — воспоминания ветеранов выслушал Станислав Григорьев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера.
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