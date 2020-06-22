Когда закончилась юность: воспоминания свидетелей о начале Великой Отечественной войны

79 лет прошло, а Валентина Ефремова помнит начало войны в мельчайших деталях. Накануне, говорит, в Ленинграде было очень жаркое воскресенье. Она — 17-летняя девочка гуляла с друзьями допоздна, а утром поняла — ее юность закончилась.

Каким помнят тот скорбный день сами участники войны — живые свидетели тех страшных событий — воспоминания ветеранов выслушал Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера.