Правительство продолжит поддержку предприятий пострадавших от COVID-19 отраслей

В российских школах в новом учебном году введут бесплатное горячее питание для всех учащихся начальных классов. На это выделено 22 миллиарда рублей. В следующем году сумма будет почти в два раза больше. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Также правительство для сохранения рабочих мест на предприятиях среднего и малого бизнеса выделит дополнительно еще более 23 миллиардов рублей.

«Выделение дополнительных средств вызвано тем, что мы постоянно расширяем перечень пострадавших отраслей. Число потенциальных получателей субсидий растет, и сейчас оно составляет один миллион 730 тысяч потенциальных предпринимателей. А число их работников увеличилось до пяти миллионов. Поддержка правительства позволит сохранять занятость и стабильную работу таких организаций. И, конечно, поможет людям пройти этот непростой период», — сказал глава кабмина.

Премьер-министр отметил, что перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей расширился. Туда вошли пассажирский железнодорожный и водный транспорт.