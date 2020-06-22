Видео: игрок сборной России по волейболу напал на водителя в Москве

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Василий Заика
Эксклюзив 163

Инцидент произошел днем 22 июня на улице Татьянин Парк.

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Фото, видео: Instagram @dinamogram; 5-tv.ru

Игрок сборной России по волейболу Александр Кимеров напал на водителя в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 22 июня на улице Татьянин Парк.

23-летний диагональный новоуренгойского «Факела» пришлось в ярость от того, что его якобы подрезал водитель каршерингового авто. Спортсмен в ответ начал догонять оппонента и пытаться преградить ему путь своим кроссовером. Волейболист даже на ходу стремился нанести удары по его машине.

Все это время водитель арендованного автомобиля находился на связи с дежурной частью полиции. В определенный момент Александр Кимеров умудрился обогнать мужчину и выскочил из машины. Разъяренный спортсмен подбежал к автомобилю и снес ногой наружное зеркало, а также помял дверь.

Потерпевшему удалось уехать с места происшествия. Водитель направился прямиком в полицию, где написал заявление.

По данным 5-tv.ru, Александр Кимеров накопил 71 неоплаченный штраф за нарушение ПДД на общую сумму 54,5 тысячи рублей. Последнее постановление в его отношении было выписано утром 22 июня.

Ранее 5-tv.ru опубликовал жуткие кадры — в Омске мужчина зарезал таксиста на почве ревности.

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