В первый день ВОВ погибли 19 тысяч человек. Каким запомнили 22 июня 41-го ветераны

Это трудно представить. То самое утро 22 июня 41 года, когда на мирные спящие города посыпались бомбы. Враз оборвались мечты и планы миллионов людей.

В первый же день войны погибли девятнадцать тысяч человек. Вчерашние мальчишки сразу после выпускных вечеров уходили на фронт. И впереди — долгих четыре года.

Воспоминания о первом дне войны — в материале Надежды Алешкиной.