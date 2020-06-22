В первый день ВОВ погибли 19 тысяч человек. Каким запомнили 22 июня 41-го ветераны
Бомбы посыпались на мирно спящих людей в четыре утра.
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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
Это трудно представить. То самое утро 22 июня 41 года, когда на мирные спящие города посыпались бомбы. Враз оборвались мечты и планы миллионов людей.
В первый же день войны погибли девятнадцать тысяч человек. Вчерашние мальчишки сразу после выпускных вечеров уходили на фронт. И впереди — долгих четыре года.
Воспоминания о первом дне войны — в материале Надежды Алешкиной.
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