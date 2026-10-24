Генсек ООН приветствовал объявление перемирия в Алешках Херсонской области

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Антониу Гутерриш выразил признательность всем, кто способствовал достижению договоренности.

Как генсек ООН оценил объявление перемирия в Алешках

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал объявление перемирия в Алешках

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует объявление о договоренностях по перемирию в Алешках Херсонской области. Об этом говорится в официальном заявлении офиса главы всемирной организации.

«Генеральный секретарь приветствует объявление первой леди США госпожи Меланьи Трамп о скором начале действия согласованного режима прекращения огня в городе Алешки и выражает признательность всем, кто внес свой вклад в достижение этой цели», — приводит текст заявления.

В офисе генсека выразили надежду, что это решение поможет облегчить тяжелое гуманитарное положение в населенном пункте. Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона, где из-за действий украинских войск сложилась сложная гуманитарная ситуация.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, координирующая роль в организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит первой леди США Меланье Трамп.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек российская армия прекращает огонь на херсонском направлении и вводит режим тишины с 04:00 по московскому времени 27 октября.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, в свою очередь, сообщила, что при проведении гуманитарной миссии приоритетом будет оказание помощи мирным жителям региона.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ заявило о проведении инженерной разведки в районе перемирия для обеспечения безопасности гражданских лиц и организации безопасного маршрута для гуманитарной помощи. На эвакуацию населения может потребоваться как минимум несколько дней, сроки и конкретные детали согласовываются между военными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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