Виновата ли Венера? Василиса Володина объяснила причины развода Харламова и Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Бульдог Харламов и актриса Кристина Асмус объявили сегодня о расставании после восьми лет брака. Представители звездной пары уже успели подтвердить, что это не шутка. Известный астролог и блогер Василиса Володина объяснила в своем Instagram, кого следует винить в разводе, и почему артисты решили объявить о нем именно сейчас.

По словам Володиной, расположение планет, покровительствующих Гарику Харламову с самого начала вело к тому, что в этой семье все будет непросто. По мнению астролога, у супругов были разные системы ценностей и разные представления о том, что такое семья и чувства.

«На примере Гарика — его Венера в Рыбах, а Луна в Стрельце: «жена должна соответствовать мне, крутому, стимулировать и поддерживать в убеждении собственного величия (например, пусть будет красавицей и популярной актрисой). И при этом она должна быть достаточно тихой, покладистой и нежной (а вот тут неувязочка, с яркой девушкой-Овном, у которой еще и Венера-Марс воздушные). Видим, что у г-на Харламова в принципе сложный комплекс ожиданий от женщины: задачи подруги жизни диссонируют с приятным ему типом поведения», — пишет Володина.

Instagram @/vasilisa.volodina

А в том, что при накопившихся годами проблемах брак распался именно сейчас, по мнению астролога, виновата ретро-Венера в Близнецах. Из-за нее желание освободиться от взаимной ответственности «прямо завтра» стало у Харламова и Асмус непреодолимым. А вчерашнее солнечное затмение подтолкнуло их к тому, чтобы «новую главу жизни».

Ранее новость о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус в интервью 5-tv.ru прокомментировал их коллега — «Кузя» из сериала «Универ», актер и продюсер Виталий Гогунский.