Умер режиссер «Карточного домика» и фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер
Кинематографист ушел из жизни в Нью-Йорке в возрасте 80 лет.
Фото: www.globallookpress.com / Evandro Inetti
Американский режиссер и сценарист Джоэл Шумахер, подаривший миру фильмы о «Бэтмене», умер утром 22 июня в Нью-Йорке на 81-м году жизни. Причиной смерти режиссера стал рак. Как сообщает издание Variety, кинодеятель вел борьбу с онкологическим заболеванием в течение многих лет.
Джоэл Шумахер начинал карьеру как художник по костюмам и сценарист. В качестве режиссера он обрел популярность в 1980-1990-х годах. Среди наиболее его известных работ — «Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин», «Пропащие ребята», «Огни святого Эльма», «Призрак оперы», а также несколько серий сериала «Карточный домик».
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