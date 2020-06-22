Умер режиссер «Карточного домика» и фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер

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Алиса Старжевская
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Кинематографист ушел из жизни в Нью-Йорке в возрасте 80 лет.

Умер режиссер «Карточного домика» и фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер

Фото: www.globallookpress.com / Evandro Inetti

Американский режиссер и сценарист Джоэл Шумахер, подаривший миру фильмы о «Бэтмене», умер утром 22 июня в Нью-Йорке на 81-м году жизни. Причиной смерти режиссера стал рак. Как сообщает издание Variety, кинодеятель вел борьбу с онкологическим заболеванием в течение многих лет.

Джоэл Шумахер начинал карьеру как художник по костюмам и сценарист. В качестве режиссера он обрел популярность в 1980-1990-х годах. Среди наиболее его известных работ — «Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин», «Пропащие ребята», «Огни святого Эльма», «Призрак оперы», а также несколько серий сериала «Карточный домик».

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна предварительная причина смерти мужа актрисы Екатерины Семеновой.

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