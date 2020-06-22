Стала известна предварительная причина смерти бывшего мужа актрисы Семеновой

|
Василий Заика
2 170

Трагический инцидент произошел днем 8 июня в Останкинском районе Москвы.

Стала известна предварительная причина смерти бывшего мужа актрисы Семеновой

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

5-tv.ru стала известна предварительная причина смерти бывшего мужа актрисы Екатерины Семеновой Кирилла Сигала. Полицейские выяснили, что 52-мужчина вместе со своей 61-летней сестрой днем 8 июня подъехали на машине к продовольственному магазину на улице Годовикова в Москве.

Женщина ушла за покупками, а экс-супруг актрисы остался ждать родственницу в автомобиле. Вернувшись к машине буквально через десять минут, сестра обнаружила Кирилла Сигала без признаков жизни. Прибывшей на место бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть мужчины. По предварительным данным, бывший муж Екатерины Семеновой умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Правоохранительные органы по факту инцидента проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруг актрисы Екатерины Семеновой найден мертвым.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:53
Ветеран передал Путину письмо перед возложением венка к Могиле Неизвестного Солдата
12:42
«И вдруг, все тихо-тихо»: каким было начало ВОВ по воспоминаниям ветеранов
12:28
Ксения Алферова пожелала доброго утра прямо из постели
12:20
Трамп назвал Болтона предателем после публикации отрывков из мемуаров
12:09
В Роскачестве назвали полезную альтернативу колбасе в окрошке
12:00
Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Жириновский предложил формулу отдыха в новогодние праздники
«Разве можно своего ребенка убить?» — Соседка замурованного в бетон мальчика о трагедии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок