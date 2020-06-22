Стала известна предварительная причина смерти бывшего мужа актрисы Семеновой

5-tv.ru стала известна предварительная причина смерти бывшего мужа актрисы Екатерины Семеновой Кирилла Сигала. Полицейские выяснили, что 52-мужчина вместе со своей 61-летней сестрой днем 8 июня подъехали на машине к продовольственному магазину на улице Годовикова в Москве.

Женщина ушла за покупками, а экс-супруг актрисы остался ждать родственницу в автомобиле. Вернувшись к машине буквально через десять минут, сестра обнаружила Кирилла Сигала без признаков жизни. Прибывшей на место бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть мужчины. По предварительным данным, бывший муж Екатерины Семеновой умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Правоохранительные органы по факту инцидента проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруг актрисы Екатерины Семеновой найден мертвым.