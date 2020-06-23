США приостановят выдачу ряда виз до конца года

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Алина Потёмкина
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Вашингтон намерен освободить рабочие места для американцев для восстановления экономики после пандемии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Tanecek, Martin Moxter, Jürgen Schwenkenbecher, Norbert SCHMIDT, via www.imago-i, Michael Peuckert, Tom Weller

Выдачу ряда рабочих виз приостановят до конца года США. Также Вашингтон намерен продлить на этот срок ограничения для въезда обладателей гринкарт. Об этом сообщил неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома, пишет РИА Новости.

Согласно информации источника, президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий указ в ближайшее время. Таким образом в Вашингтоне рассчитывают освободить для американских граждан рабочие места, чтобы поддержать их в период кризиса из-за коронавируса.

До конца года будет невозможно получить визы типа H1B для работы в высокотехнологичных областях, H2B для низкоквалифицированных кадров, также визы категорий J и L. Кроме того, запрет коснется типа документов H4 для супругов-держателей ряда других виз.

Исключение сделают для желающих работать по ту сторону океана в пищевой промышленности. Также в ряде случаев возможно получение виз J и L.

«Единственными, кому разрешат въезд по H2B, это люди, занятые в пищевой промышленности, что составляет менее 15% от всех виз этой категории. Почти для всех рабочих виз J будут сделаны исключения, и для всех L-виз. L — это переводы внутри компаний», — пояснил чиновник.

Указ о приостановке въезда в США держателям гринкарт, которые по приезде могут устраиваться на любую работу, был подписан американским президентом 22 апреля. Срок действия этого документа исчислялся 60 днями.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дональд Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем.

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