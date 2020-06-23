США приостановят выдачу ряда виз до конца года

Выдачу ряда рабочих виз приостановят до конца года США. Также Вашингтон намерен продлить на этот срок ограничения для въезда обладателей гринкарт. Об этом сообщил неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома, пишет РИА Новости.

Согласно информации источника, президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий указ в ближайшее время. Таким образом в Вашингтоне рассчитывают освободить для американских граждан рабочие места, чтобы поддержать их в период кризиса из-за коронавируса.

До конца года будет невозможно получить визы типа H1B для работы в высокотехнологичных областях, H2B для низкоквалифицированных кадров, также визы категорий J и L. Кроме того, запрет коснется типа документов H4 для супругов-держателей ряда других виз.

Исключение сделают для желающих работать по ту сторону океана в пищевой промышленности. Также в ряде случаев возможно получение виз J и L.

«Единственными, кому разрешат въезд по H2B, это люди, занятые в пищевой промышленности, что составляет менее 15% от всех виз этой категории. Почти для всех рабочих виз J будут сделаны исключения, и для всех L-виз. L — это переводы внутри компаний», — пояснил чиновник.

Указ о приостановке въезда в США держателям гринкарт, которые по приезде могут устраиваться на любую работу, был подписан американским президентом 22 апреля. Срок действия этого документа исчислялся 60 днями.

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