«Друзья с пеленок»: Самойлова и Ида Галич познакомили маленьких сыновей

Модель Оксана Самойлова поделилась с поклонниками фото и видео первого знакомства своего маленького сына Давида с ровесником. В сторис Instagram она показала, как ее сынишка лежит рядом с сыном Иды Галич. Мамочки за кадром восхищаются своими отпрысками.

«Ну что за сладуны», — подписала кадр Самойлова.

Instagram @samoylovaoxana

Фанаты порадовались за своих кумиров и их детей. Многие отмечали портретное сходство малышей с их звездными мамами и папами.

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«Пока не увидела это фото, думала что все малыши на одно лицо», — удивлялись фолловеры.

Сын Оксаны Самойловой Давид появился на свет минувшей зимой. После этого модель переживала непростой период отношений с мужем, рэпером Джиганом. Пара оказалась на грани развода, но смогла сберечь любовь. Ида Галич родила сына Леона также недавно, в феврале 2020 года. Совсем недавно, как писал 5-tv.ru, она рассказала мистическую историю выбора имени для сына.