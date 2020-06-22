Ида Галич рассказала мистическую историю выбора имени для сына
Блогер впервые стала мамой. Она подарила Алану Басиеву наследника.
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Фото, видео: Instagram @galichida
Телеведущая и блогер Ида Галич рассказала подписчикам в Instagram, как вместе с другими членами семьи выбирала имя для сына. Малыш появился на свет 7 февраля. Его назвали Леоном. Фанатов уже давно интересовал вопрос, как родители новорожденного пришли к такому необычному выбору. Оказалось, что за ним стоит целая история.
«Леон сам себя назвал. Когда он был еще у меня под сердцем, мне приснился сон, что я держу на руках сына и говорю: это Лев — мамин защитник. Я проснулась и рассказала мужу», — поделилась знаменитость.
«Оказалось, что дедушка Алана несколько раз ему предлагал имя Леон, но мой муж каждый раз забывал мне это передать», — выяснила Галич.
Подписчики звезды бурно отреагировали на такую необычную историю.
«Красивое имя и красиво звучит с отчеством!»
«Повезло Леону!»
«Обожаю слушать истории про вашу семью», — писали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ида Галич высмеяла поведение девушек во время карантина.
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