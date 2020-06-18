Фолловеры, следящие в Instagram за жизнью модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, в шоке от происходящего в паре.

Как известно, в феврале Самойлова подарила музыканту долгожданного сына после трех дочерей. На радостях счастливый отец пустился во все тяжкие. Впоследствии Джиган подтвердил, что стал употреблять много алкоголя и наркотиков, отчего перестал себя контролировать. Из-за боязни за жизнь мужа, себя и детей Самойлова настояла на его лечении в центре реабилитации. А по возвращении в Россию из Майами Оксана подала на развод.

Судебное заседание, на котором были бы расторгнуты отношения, должно было состояться 15 июня. Однако пара в суд не явилась. Позже стало известно, что звезды передумали разводиться. В Головинском суде Москвы сообщили, что производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон.

Instagram @iamgeegun

Фанаты бы и рады поддержать своих кумиров, если бы не одно «но». Практически единогласно в комментариях подписчики говорят, что происходившее в звездной семье — чистой воды пиар. В качестве аргументов фолловеры приводят такие факты, как увеличение числа подписчиков в Instagram обоих, а также записи новых треков рэпера. Но больше всего общественность возмущает игра на чувствах четверых детей пары.

«Спектакль»

«Вот так вот… Хайпанули ребята. Молодцы! Что сказать»

«Да вы признайтесь уже, что не разводитесь и не собирались! Что за детский сад»

«И для чего тогда шел бракоразводный процесс, и Оксана говорила о том, что лучше пусть будет только одна мама, чем все это. Хайп на семье — последнее дело»

«Так что с разводом? Или это вы нас разводили?»

«Интересно, если моя жена будет говорить, что она хочет развод, я сбрею брови и съем ***** хавчик, это сохранит наш брак?!» — пишут пользователи сети под последним постом Джигана, на котором он нежно обнимает свою жену.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как шоумен Рустам Солнцев прокомментировал несостоявшийся развод Джигана и Оксаны Самойловой. По мнению Солнцева, Самойлова в скором времени может родить Джигану пятого ребенка для того, чтобы удержать рэп-исполнителя в семье.