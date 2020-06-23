Завораживающее видео с аистами с высоты птичьего полета

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Алина Потёмкина
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Автор ролика признался, что хотел запечатлеть хотя бы одну птицу, но ему повезло гораздо больше.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Winfried Schäfer; Instagram@fpv_vlad

Необычное зрелище полета стаи аистов удалось заснять камерой дрона молодому белорусу в Гомельской области. Как рассказал юноша по имени Влад изданию Onliner.by, он рассчитывал приманить хотя бы одну птицу, а попалась целая стая.

«Я акцентированно искал этих птиц. Ездил по округе на машине. Мне понадобилось примерно полчаса, чтобы их найти. Вначале заметил двух аистов, стал к ним подлетать. Потом присоединились остальные. Птиц было штук 30, может, больше. Наш полет занял минут пять, после я заземлил дрон», — поделился Влад.

На видео он сделал замедленную съемку, потому что так полет белокрылых смотрится эффектнее. Молодой человек остался доволен качеством видео в итоге, хотя, по его словам, для него это первый опыт подобной работы с камерой на природе.

«Я старался быть максимально осторожным. И теперь максимально доволен результатом съемки. Я использовал гоночный дрон. Камера GoPro 8 снимала в 10-кратном замедлении. Дронами я занялся где-то год назад. Свою технику я полностью собираю самостоятельно. Обычно на гоночных дронах только гоняют, но я стараюсь делать красивые кадры и кинематографичные клипы. Нынешнее видео по качеству, пожалуй, лучшее», — заключил парень.

В соцсетях его ролик вызвал восторг у подписчиков.

«Какие же они прекрасные! Спасибо!»

«Просто космос!»

«Это ангелы летят», — сравнивали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оленя с автопокрышкой на шее запечатлели камеры в США.

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