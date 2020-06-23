Кто за кого в ответе? Бродячие псы держат в страхе город в Рязанской области

Целый город в Рязанской области держат в страхе бродячие собаки. Стая одичавших псов нападает на машины и людей. После того, как агрессивные животные искусали сразу шестерых детей, жители забили тревогу — они требуют от властей очистить город от агрессивных зверей. И в своей проблеме они не одиноки.

С момента вступления в силу закона о жестоком обращении с животными, чиновники во многих регионах прочитали его по-своему — если отстрел бродячих кошек и собак под запретом, значит их не нужно отлавливать вообще.

Так, кто за кого в ответе? Разбирался Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что призрак умершего кота попал на видео.