Кто за кого в ответе? Бродячие псы держат в страхе город в Рязанской области
Каждый год в регионах отлавливают по 400 тысяч бездомных животных, а мест в приютах хватает только на 90 тысяч.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandr Liskin; 5-tv.ru
Целый город в Рязанской области держат в страхе бродячие собаки. Стая одичавших псов нападает на машины и людей. После того, как агрессивные животные искусали сразу шестерых детей, жители забили тревогу — они требуют от властей очистить город от агрессивных зверей. И в своей проблеме они не одиноки.
С момента вступления в силу закона о жестоком обращении с животными, чиновники во многих регионах прочитали его по-своему — если отстрел бродячих кошек и собак под запретом, значит их не нужно отлавливать вообще.
Так, кто за кого в ответе? Разбирался Ян Воскресенский.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что призрак умершего кота попал на видео.
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